Сбер: ипотека остаётся драйвером кредитования физлиц в 2023 году

Ипотека остаётся драйвером кредитования физлиц в 2023 году. Фото: freepik.com.

В феврале 2023 года Сбер на Северо-Западе выдал на 42 процента больше ипотечных кредитов, чем в январе, на общую сумму 26 млрд рублей (рост 140%). Половина объёма – 56 процентов – приходится на Санкт-Петербург.

Доля льготной ипотеки в СЗФО сохраняется в пределах 40 процентов от всего объёма выданных кредитов на жильё. Продолжает расти спрос на семейную ипотеку. В феврале такие кредиты в Сбербанке получили 1333 семьи с детьми на сумму почти 6 млрд рублей, в Петербурге выдано более 650 кредитов на 3,3 млрд.

Вторичное жильё по-прежнему сохраняет лидерство по доле: 60 процентов против 40 на первичном рынке. Постепенно доля первичного рынка растёт преимущественно за счёт госпрограмм.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

«Результаты двух первых месяцев 2023 года показывают, что дайвером кредитования физлиц в Сбере остаётся ипотека. Её доля в розничном кредитном портфеле Северо-Западного банка увеличилась на 0,3 процентных пункта – до 65,5 процентов. Люди по-прежнему активно пользуются этим инструментом, чтобы, не откладывая вопрос на потом, переехать в собственное жильё. Мы, в свою очередь, помогаем им пройти этот этап максимально быстро и комфортно, в том числе с использованием электронных сервисов банка». Реклама.