В Ленобласти изучат поведение балтийских кольчатых нерп. Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

Финский залив - это намного больше, чем просто водоем, по которому пролегает важный торговый маршрут и на который приятно любоваться петербуржцам и туристам. Это дом для сотен видов животных, птиц, рыб и растений, которые вместе формируют удивительную экосистему. Одним из самых очаровательных ее представителей является балтийская кольчатая нерпа - добрейшее создание с большими глазами из отряда ластоногих. Сегодня они считаются исчезающим видом и занесены в Красную книгу природы Северной столицы. Сохранением и изучением этих зверей многие годы занимается Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук (СПб НЦ РАН) и АО «Ростерминалуголь». Это сотрудничество ведется с 2017 года в рамках специального проекта предприятия - Экомарафона. В 2023 году союз продолжил свой масштабный проект по изучению балтийской кольчатой нерпы.

В 2022 году специалисты научного центра и компании с нуля разработали и применили уникальную для России методику PHOTO ID нерпы с помощью квадрокоптера. В места скопления нерп отправилась специальная экспедиция, в ходе которой было сделано более тысячи фотографий с распознаваемым индивидуальным рисунком (аналог отпечатков пальцев у человека), определены точные координаты залежки каждого животного и их характер, а также было снято много видеоматериалов. В результате этой работы получился первый фотокаталог балтийских кольчатых нерп Финского залива, в который вошли 27 животных.

Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

В 2023 году планов по изучению нерп еще больше. Специалисты уже готовят две новые экспедиции на весну и осень. Они помогут собрать еще больше информации о милых зверьках.

- Запланированные исследования позволят оценить вероятность возвращения нерп на излюбленные места залежек и собрать статистические данные для оценки характера использования и значимости длинных и релаксационных залежек кольчатых нерп, - отметил научный сотрудник СПб НЦ РАН Михаил Веревкин. - Эти данные, в свою очередь, помогут оценить динамику численности популяции. Мы также планируем определить наиболее важные участки акватории, в которых расположены залежки нерпы, с целью ограничения промыслового рыболовства в весенний период.

О важности нахождения мест обитания нерп много говорили на круглом столе «Сохранение биоразнообразия водных ресурсов. Роль бизнеса», прошедшего в 2022 году и посвященного защите водной экосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Тот же вопрос обсуждали в ходе заседания рабочей группы по охране водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, прошедшего в марте 2023 года в Северо-Западном межрегиональном управлении федеральной службы по надзору в сфере природопользования. На заседании ученые СПб НЦ РАН рассказали о совместной работе научного центра и компании.

Фото: пресс-служба АО «Ростерминалуголь».

В результате большой и кропотливой работы была создана новая методика оценки численности взрослых особей балтийской кольчатой нерпы, обитающей в Финском заливе. Ее суть в исследовании животного весной и осенью, когда нерпа проводит много времени на суше. Наблюдения 2018-2019 годов позволили понять численность морского млекопитающего и ее изменения. В 2021 году эту работу высоко оценили на международной комиссии по защите морской среды Балтийского моря (HELCOM). В будущем ученые хотят также исследовать южные популяции балтийской кольчатой нерпы, чтобы понять экологическое состояние окружающей среды всего Балтийского моря.

Внимание АО «Ростерминалуголь» к животному миру объясняется тем, что, по словам представителей компании, забота о природе является одной из их главных задач. Это подтверждается тем, что предприятие входит в число самых развитых и технологичных в портовой отрасли, использует крытые конвейерные линии и закрытый комплекс станции разгрузки вагонов, а также современные системы аспирации, пылеподавления, ветрозащиты и очистки ливневых стоков. Компания работает с соблюдением всех экологических норм, что подтверждено сертификатом ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» в области сертификации «Перевалка грузов в морском порту», а также непрерывно следит за состоянием окружающей среды в регионе.