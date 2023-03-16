Вооруженный мужчина заперся в квартире с 14-летней дочерью и открыл стрельбу по полиции в Петербурге

Пьяный мужчина взял в заложники 14-летнюю дочь и открыл стрельбу по полиции в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Колпино Санкт-Петербурга вооруженный мужчина заперся дома с 14-летней дочерью и открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Все произошло днем 15 марта 2023 года. В полицию позвонила 24-летняя женщина и сообщила, что ее сожитель слетел с катушек и грозится застрелиться. Подробности произошедшего рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Женщина рассказала, что живет в доме 8 по бульвару Трудящихся вместе со своим 40-летним возлюбленным. Тот неожиданно позвонил ей и заявил, что застрелится, если она срочно не вернется домой. Женщина отметила, что ситуация осложняется тем, что в квартире находится его 14-летняя дочь от первого брака, - рассказали в полиции.

По адресу были направлены наряды полиции. Мужчина, который оказался пьяным, отказался впускать стражей порядка и начал стрелять в них через закрытую дверь. Благо, пули никого не задели.

Полицейские начали переговоры с дебоширом и все же убедили его открыть дверь. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

В квартире нашли охотничье ружье, из которого мужчина стрелял в дверь, а также травматический пистолет. Все оружие было зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело.