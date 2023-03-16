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Экономика16 марта 2023 12:25

Анастасия Агафонова вошла в Топ-10 рейтинга топ-менеджеров подразделений premium banking

Рейтинг подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром»
Руководитель департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Руководитель департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова. Фото: пресс-служба Банка Уралсиб.

Руководитель департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова вошла в Топ-10 первого рейтинга топ-менеджеров premium banking в России. Рейтинг подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

Всего в итоговый рейтинг вошли 15 руководителей российских подразделений premium banking. При составлении рейтинга эксперты оценивали, в первую очередь, бизнес-результаты, рассматривая показатели динамики количества клиентов и объема капитала подразделения, а также запуски новых проектов.

Анастасия Агафонова работает в Уралсибе с 2019 года. Весной 2021 года она возглавила Департамент по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб, в состав которого входят «Уралсиб Private Bank» и «Уралсиб Premium Bank».

Справка:

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