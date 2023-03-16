Тепло по цене золота: Можно ли пересчитать космические суммы за отопление в Петербурге

Первая волна больших сумм за отопление наблюдалась в январе. Тогда совпали повышение тарифов и погодные качели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Грабеж! Петербуржцы вошли в очередную волну возмущений по поводу сумм в квитанциях. Цифры, выставленные в квартирных бумажках, приводят в шок жителей разных районов города. Седые волосы у горожан появляются из-за строк «отопление» и «общедомовые нужды». Со вторым пунктом «Комсомолка» недавно разобралась: высокие цифры могли появиться из-за перерасчета. Его затеяло правительство РФ в прошлом сентябре, чтобы управляйки могли брать с жильцов дополнительные деньги, если расходы на эти нужды превысили нормативы. Перерасчет представляет собой разницу между общедомовыми показаниями о потребленном объеме ресурсов и внутриквартирным. Разница может уходить и в плюс, и в минус. Квитанции с перерасчетом сыпались на петербуржцев с января по март, в апреле цифры за ОДН пугать перестанут.

А вот с отоплением и правда вопрос: вроде и февраль был не шибко холодным, откуда такая расплата за обогрев? Этими риторическими вопросами снова наводнились соцсети и районные паблики Петербурга.

- В квартире холодно, счет огромный: 8500, из которых за отопление 5300. Пора ставить «буржуйку», - жалуется Елена Загустина из Петроградского района. О холоде в четырех стенах при огромных квитанциях говорят и ее соседи.

- На улице не холодно, а дома дышать нечем, сидим с открытыми окнами - улицу отапливаем! И плата по максимуму. А когда морозы были, батареи заметно прохладнее становились, - возмущается Светлана Милова из Кировского района.

В свежей квитанции у жительницы Кировского района появились лишние 2130 рублей за отопление. Хотя, казалось бы, погода в предыдущем месяце не была какой-то аномальной. Фото: соцсети

- Интересно, почему такие бешеные скачки по суммам за отопление? В декабре больше пяти, в январе не выше трех, в феврале снова ближе к пяти! У нас что, солнце отапливало в январе? – негодует жительница того же района Мария Савостьянова.

Первый внушительный подъем стоимости за отопление был в январе. Петербуржцы так возмутились квитанциями за прошлый месяц, что комитет по тарифам вышел на связь с разъяснениями. Чиновники напоминали, что с 1 декабря тариф на теплоэнергию подрос на 8,4%, а вдобавок ко всему в первый месяц зимы потребовалось «более количество тепловой энергии на обогрев многоквартирных домов». Мол, на это повлияло сильное снижение температуры воздуха в декабре по сравнению с ноябрем.

- Одновременное изменение тарифа и увеличение объема потребления теплоэнергии повлияло на плату за отопление, размер которой увеличился больше чем на 8,4%. Все это отразилось в платежных документах в январе, - заключили в комитете.

Однако в этот раз ни тарифных, ни температурных изменений не наблюдалось. Откуда же такие объемы обогрева? Ответы должны быть у профильных властей и ресурсоснабжающих организаций. Увы, ни в Жилищной инспекции, ни в комитете по энергетике, ни в ГУП «ТЭК» «Комсомолке» оперативно не ответили. В «Теплосети» заметили, что взаимодействие с потребителями тепла на их плечах не лежит. Только ответственность за состояние сетей.

Несмотря на высокие суммы, некоторые петербуржцы жалуются на холод в квартирах. За что платим-то? Фото: Артем КИЛЬКИН

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

Если цифры по расходам теплоэнергии, воды и любого другого коммунального ресурса вызвали сомнения, можно предпринять несколько шагов:

ГЖИ должна помочь в том случае, если управляйки шлют отписки.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Продуктивным обращением в Жилинспекцию может похвастать жительница Кронштадта Марина Демина. Возмутившись суммой за отопление за январь (разница с декабрем составила пять тысяч рублей), она пошла в местный Жилкомсервис, который отбился отпиской УК. Тогда горожанка написала претензию на ЖКС на портале Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), потребовав показания общедомовых счетчиков за определенные даты и расчет.

- К претензии приложила данные по средней температуре воздуха за январь 2021 и 2022 года, сделала ссылку на Жилищный кодекс РФ, в котором указано, что УК по требованию собственников жилья обязана предоставлять данные по услугам, - поделилась Марина.

Напоследок петербурженка отправила в ГЖИ отписку своей управляйки и попросила провести проверку. Результат ее удивил: инспекция действительно все проверила и заставила УК провести перерасчет услуг ЖКХ. Почти шесть тысяч рублей, сверх меры заплаченных за отопление, вернулось на счет женщины.