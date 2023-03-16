Карта или наличка: как оплачивать школьное питание, чтобы было удобно, выгодно и безопасно

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НЕБЕЗОПАСНЫЙ РАСЧЕТ

В школу ребенок идет, когда ему исполняется 6-7 лет. Обычно в этом возрасте дети еще не умеют даже считать в пределах сотни – но им уже надо как-то оплачивать свои школьные обеды. В начальных классах кормят младшеклассников бесплатно, но ребенок всегда может захотеть что-нибудь вкусненькое или купить другое блюдо, которое ему нравится больше. Увы, для этого большинству все еще приходится стоять в очереди в школьный буфет, сжимая в кулачке купюры и монеты, и надеяться на порядочность обслуживающего персонала. Впрочем, сложности с наличными деньгами в этом возрасте могут возникать и по другим причинам: потерял, другие дети отняли… В общем, гарантий никаких. Да и самой школе неудобно пользоваться наличными для расчетов с комбинатами школьного питания, собирать задолженность с родителей, вести отчетность. Именно по этим причинам в школах все чаще используется безналичный способ оплаты школьного питания.

ТЕХНОЛОГИЧНО И ВЫГОДНО

Безналичная оплата намного безопаснее и сводит к нулю вероятность «нецелевых трат» среди детей. А еще с ее помощью можно экономить на повседневных тратах. Правительство Петербурга и Национальная система платежных карт (АО «НСПК», оператор платежной системы «Мир») подписали соглашение, согласно которому родители петербургских школьников смогут получить кэшбэк за каждое пополнение счета для оплаты школьного питания с помощью карты «Мир» или ЕКП. Об этом сообщает сайт городской администрации. Сбер выступает эквайером проекта, то есть осуществляет весь спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания карт.

За пополнение картой «Мир» вернется 5%, а за ЕКП – 10%. Кэшбэк будет доступен для плательщиков, зарегистрированных в программе лояльности держателей карт "МИР" и при оплате на сайте компании-партнера проекта «Глолайм» или через чат-бот Telegram.

ПОПОЛНЕНИЕ В ПАРУ КЛИКОВ

С одной стороны цифровые технологии заметно упрощают нашу жизнь. С другой - временами бывает довольно трудно разобраться, как именно пополнять карту школьника и через какое приложение. Один из самых простых способов это делать - пользоваться чат-ботомTelegram. Тогда "закинуть" деньги на карту можно в любое время и в любом месте, для этого понадобиться лишь смартфон.

Получить кэшбэк за школьное питание просто. Нужно зарегистрировать Единую карту петербуржца или другую карту «Мир» перед оплатой, затем перейти на school.glolime.ru, нажать «ОПЛАТА» в правом верхнем углу и выбрать «Оплата банковской картой». Можно поступить проще и следовать меню чат-бота @GlolimeBot в Telegram.

Если пополнять лицевой счёт зарегистрированной Единой картой петербуржца, размер кэшбэка составит 10%. Пополнение другими картами «Мир» дает кешбэк 5%. По словам разработчиков программы, кэшбэк будет начислен на карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента пополнения лицевого счета школьного питания. В среднем кэшбэк зачисляется в течение 5-7 рабочих дней.

Максимальная сумма кэшбэка — 500 рублей в месяц при оплате по Единой Карте Петербуржца и 250 рублей в месяц при оплате по карте МИР.