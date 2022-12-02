«На набережной лежит труп, куча машин полиции и скорые»: человек погиб после погони за такси на Обводном канале

Смертельное ДТП с погоней за такси произошло на Обводном канале. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП с участием автомобиля такси произошло в Петербурге. Ранним утром пятницы жители домов на Обводном канале услышали визг автомобильной резины, а также вой полицейской сирены. Затем последовал глухой удар и все затихло. Позднее в соцсетях очевидцы написали, что была погоня за машиной такси, которая закончилась смертельной аварией.

- Где-то в 5:15 утра таксиста остановили на встречке под ж/д мостом на Обводном, зажали в несколько машин (мы мимо как раз проезжали и видели ). Через минут пять это же такси пролетело мимо нас на красный на огромной скорости - задняя часть машины была уже разбита. А за ним целой вереницей куча полиции. Ну а дальше вы все видите, - сообщают свидетели инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, черный «Рендж Ровер» и белая «Киа-универсал» были «не при делах» и пострадали попутно. После столкновения машина такси замерла у тротуара на набережной, а полиция оцепила место происшествия и никого близко не подпускала.

- Там была погоня стрельба и увы труп. Тело лежит на дороге, просто жесть. В 5:20 мимо ехал, все перекрыто было. Много полиции, - дополнили в комментариях пользователи соцсетей. Некоторые пишут, что погибших двое.

По словам водителей, машины спецслужб и четыре кареты скорой помощи стояли на Обводном канале до 7:30. А проезд по участку набережной открыли только ближе к девяти утра, из-за чего на оживленной дороге собралась пробка.

- В 8:35 все еще было перекрыто! Гаишники подъехали пробку разруливать. Из-за этого пришлось по Московскому проспекту объезжать, - возмущаются автомобилисты Петербурга.

Официальных комментариев от полиции пока не поступало.