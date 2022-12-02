«Мы поддерживаем Россию»: в Петербурге из ресторана уволили официанта с жетоном Вооруженных сил Украины

В петербургском баре заметили официанта с жетоном ВСУ. Фото: СОЦСЕТИ

Увольнением официанта закончился скандал в одном из петербургских баров-ресторанов, расположенном в историческом центре города. Посетитель заведения заметил, что официант, принесший ему счет, носит на шее жетон Вооруженных сил Украины. Мужчина «юмора» не оценил и потребовал для ответа администратора.

- В центре Петербурга в баре на Звенигородской улице официант расхаживает с жетоном с флагом Украины и надписью ЗСУ (Збройні сили України - Вооруженные силы Украины - прим.ред.). Причем он его повесил прям так, чтоб все видели. Администратор заведения заявила: «Мы вне политики!». А что нацепил-то тогда, раз вне политики? - написал в соцсетях возмущенный посетитель.

Он также разместил в Интернете видео разговора с самим официантом. После публикации руководство заведения отреагировало уже в другом ключе.

- Уважаемые гости нашего бара! Приносим искренние извинения за ситуацию со значком официанта. Данный сотрудник уволен и больше у нас не работает. Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и ВС России. Благодарим за проявленную бдительность, - говорится в сообщении на странице ресторана ВКонтакте.

Хозяева заведения отметили, что бар неоднократно оказывал «посильную помощь» участникам спецоперации и собирал вещи для российских военнослужащих.

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