«В группе риска - дети»: В Петербурге выявили первые случаи заболевания свиным гриппом

Дети сейчас активно болеют ОРВИ. По городу на карантин закрылось более 20 групп в детсадах и классов в школах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге за последнюю неделю, как подсчитали в Роспотребнадзоре, заболеваемость ОРВИ, гриппом и риновирусами выросла на 19 процентов. Немного подросла и заболеваемость ковидом. Пуще всего сейчас болеют дети, однако повальный карантин городу пока не грозит.

Как рассказала начальник отдела эпидемнадзора ведомства Ирина Катаева, за прошлую неделю 21 класс в школах и группа в детсадах ушли на «больничный».

- Пока ситуация по городу не требует карантинных мероприятий, но некоторые учреждения, где отсутствует от 20 процентов детей по причине ОРВИ, самостоятельно принимают решение о закрытии группы, класса или всего детсада или школы. Это предусмотрено санитарными правилами. Детей переводят на «удаленку» или недельный карантин, - отметила Катаева.

Свиной грипп, который начал бушевать в Ленобласти, по Петербургу еще не разошелся. Катаева подчеркнула, что случаи заболевания гриппом А (H1N1) в городе хоть и наблюдаются, но единичны. Начеку надо быть маленьким детям, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями – они находятся в группе риска и могут первыми подхватить вирус.

- Если у болезни острое начало – высокая температура, фарингит, интоксикация – это картина, характерная для гриппа. У коронавируса инкубационный период около недели, интоксикация нарастает постепенно. Фарингита при нем нет, но есть потеря запаха и вкуса, пневмония. Для гриппа это нехарактерно, - рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи комздрава Лариса Соловьева.

Лучшей защитой от ОРВИ специалисты назвали вакцинацию. В этом году прививки от гриппа всем желающим делали до 5 декабря, пока город не вошел в максимально заразную стадию. Вакцинация от коронавируса продолжается. Также эксперты посоветовали не обходить стороной масочный режим и надевать средство защиты в закрытых помещениях.

ЦИФРА

3 125 026 человек, из них 500 тысяч детей, привили против гриппа к 1 декабря. Это 58% населения города.