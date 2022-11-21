Молодые предприниматели Санкт-Петербурга предоставили свои проекты на оценку экспертам

Фото предоставлено ООО«Синергия Медиа».

Спикерами площадки выступили Евгений Трифонов, генеральный директор компаний «БИАСА» и «Экспо Ретейл», член Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес, Павел Ленец, эксперт Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес, основатель и глава оргкомитета Петербургского форума предпринимателей, Алексей Добрусин, генеральный директор интернет-агентства «Гедокорп», член Всероссийской общественной организации «Гильдия Маркетологов» и «Российской ассоциации по связям с общественностью», и digital-маркетолог Герман Рыпаков.

В рамках мероприятия резиденты Клуба выступили с блиц-презентациями собственных проектов, а приглашённые эксперты проанализировали их и поделились рекомендациями.

Участники встречи высоко оценили экспертный подход спикеров. В финале организаторы разыграли среди участников сертификат на обучение по онлайн-программе «Mini-MBA» и специальный пакет интенсива «Взлёт».

Фото предоставлено ООО«Синергия Медиа».

Участниками Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес могут стать граждане России в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории страны (владельцы ООО (не менее 30% долевого участия), индивидуальные предприниматели и самозанятые).

Клуб молодых предпринимателей – это один из инструментов поддержки начинающих бизнесменов в рамках Всероссийской программы по развитию молодёжного предпринимательства трека Росмолодёжь.Бизнес Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Чтобы стать Членом Клуба, необходимо зарегистрироваться на платформе АИС «Молодёжь России» . Участие в клубе бесплатное.

Для посещения любого мероприятия Клуба необходимо стать его участником и после зарегистрироваться на выбранное мероприятие.

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