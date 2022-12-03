Автоэксперт Попов предложил платить за парковку в Петербурге по минутам вместо почасового тарифа

Идеальным вариантом Дмитрий Попов считает оплату 20 рублей за 15 минут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Меньше недели назад в Заксобрании Петербурга впервые собралась рабочая группа по платным парковкам. Депутаты, муниципалы и активисты спорили на счет организации стоянок в Адмиралтейском районе. Одни пожаловались на уменьшение количества парковочных мест из-за того, что часть дорог разметили лишь по одной стороне. Другие возмутились заставленными дворами – теперь те, кто не хочет платить за машиноместо, отбирают законные площадки у местных. Третьи упрашивали организовать бесплатные стоянки возле аптек, школ и других социально важных объектов.

Свои варианты решения некоторых проблем предложил автоэксперт Дмитрий Попов в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM).

В первую очередь, Попов отметил, что бесплатными местами возле школ и аптек не будут пользоваться честно. Обязательно найдутся хитрецы, которые припаркуются там быстрее всех и простоят целый день. Также несовершенна и идея про островки свободных парковок, рассчитанных на большую территорию. Например, на Васильевском острове. Попов выразил уверенность в том, что места будут заняты не по назначению и к тому же спровоцируют заторы там, где их не бывало раньше.

Разрешение парковаться в любой точке района, а не в границах своего муниципального округа, эксперт тоже отверг.

- Я считаю, что разрешение выдается для вынужденного долговременного хранения транспортного средства, а не для права передвижения. Контраргумент к этому – как добираются до нужных мест те, кто не имеет автомобиля? Везде 370 автомобилей на 1000 жителей, - поделился Дмитрий Попов.

Еще одна беда – занял парковку на 20 минут, а оплатил по цене часа. Сейчас в платных зонах лишь 15 минут – бесплатные, а уже 16-я минута засчитается за час и будет стоить сто рублей. Эту проблему можно решить автомобильными эскроу-счетами, считает автоэксперт. За основу он предлагает взять систему оплаты как на ЗСД: счет привязан к госзнаку автомобиля, деньги автоматически списываются - по 20 рублей за каждые 15 минут парковки.

- Так вы не будете платить за час, если стоите 20 минут. Заплатить 20 рублей не больно, автобус дороже. А еще это избавит забывчивых автомобилистов от штрафов, - сказал Попов.

Неразрешимой проблемой пока остается «рабочая виза» в платную зону. Как отличать настоящие компании и предпринимателей от «липовых», если предполагается, что они будут бесплатно стоять на платном месте, пока делают свою работу в чьей-то квартире? Этот вопрос остался в рабочей группе без ответа.