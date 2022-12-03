Девять лошадей за 20 миллионов рублей заживо сгорели в конюшне под Смоленском

Испуганные животные не смогли выбраться из конюшни ФОТО: vk.com/ksk_diamant

Утром 2 декабря в конно-спортивном клубе "Диамант" в селе Пригорское под Смоленском загорелась конюшня. Одноэтажное кирпичное здание неожиданно охватило пламя, когда сотрудники и лошади находились внутри. Вывести из огненного плена удалось лишь четырех скакунов, остальные девять сгорели заживо.

- Мы были в конюшне, когда буквально за пару секунд всю стену охватило пламенем, - вспоминает в разговоре с "КП-Петербург" тренер Алина Добарина. - Это помещение было для лошадей домом, поэтому они не могли сами оттуда выбраться. Мы начали в дыму выводить первых попавшихся, но они были очень испуганы. Спасти удалось лишь четырех, из сотрудников никто, к счастью, не пострадал. Для нас это большое горе.

Девять лошадей остались в горящем здании ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области

На место пожара тут же приехали сотрудники МЧС. Им удалось потушить одноэтажное кирпичное здание, но лошадей было уже не спасти. Официальная причина пожара пока не установлена. Версий нет и у самих владельцев.

- В конюшне не было ни электричества, ни отопления. Лошади сами согревают помещение, когда дышат, дополнительное тепло им не требуется, поэтому у нас там даже розеток не было. Что касается версии с поджогом, то тут тоже сложно сказать... Все вспыхнуло в момент, - говорит девушка.

Выжившим лошадям требуется лечение ФОТО: vk.com/ksk_diamant

Сейчас клуб находится в критическом состоянии. Убытки оцениваются примерно в 20 миллионов - столько, предположительно, стоили погибшие скакуны. Сотрудники уже открыли сбор средств на лечение выживших лошадок. К сожалению, одна из тех, что удалось вывести из огня, позже скончалась из-за отравления дымом. У остальных травмы разной степени сложности, в том числе ожоги. Собранные средства также пойдут на похороны 10 погибших любимцев.

Все желающие помочь клубу могут перевести средства по номеру карты 5469980472772421 Добарина А.Д.