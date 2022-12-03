Предельный размер платы за техосмотр вырастет почти в два раза в Петербурге с 1 января

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей отменили в прошлом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предельный размер платы за техосмотр в Петербурге вырастет почти в два раза с 1 января 2023 года. Это следует из проекта постановления городского правительства, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 2 декабря.

Последний раз изменения в эти цифры вносили в начале 2012 года - 10 лет назад. Тогда максимальную стоимость техосмотра легковых автомобилей установили на отметке в 881 рубль. С 2023 года она увеличится до 1543 рублей. Больше чем в два раза вырастет и плата за осмотр мототранспортных средств - с 294 рублей до 515.

Если раньше автобусы и троллейбусы могли пройти ТО за 2 778 и 3 444 рубля, то теперь это будет 1 586 и 1 909 рублей. Цены вырастут и для грузовых автомобилей. В зависимости от их тоннажа максимальная плата может быть 3 498 рублей.

Конкретную стоимость услуг организации будут устанавливать сами, ориентируясь на постановление правительства региона. Отметим, что обязательный техосмотр в Росси частично отменили в прошлом году.

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