«Швырнул микрофон и ушел со сцены»: Концерт Григория Лепса в Петербурге обернулся скандалом из-за болезни артиста

Артист признался, что болен Фото: Олег ЗОЛОТО

2 декабря в "Ледовом дворце" Петербурга прошел долгожданный концерт Григория Лепса, правда, далеко не все поклонники остались в восторге от мероприятия. Кто-то не смог подарить цветы, а кто-то и вовсе получил замечание от звезды за желание сфотографироваться. Когда одна из девушек подошла к сцене с телефоном в попытке сделать селфи с артистом, то смогла обратить на себя свое внимание, но, вероятно, не такой "комплимент" хотела услышать.

- Куда вы эту фотографию повесите? В туалет? Никто же все равно не поверит, что вы со мной дружите, - так, судя по комментариям в соцсетях Лепса, он отреагировал на попытку сфотографироваться.

Впрочем, даже это поклонники ему простили.

"Такой уж характер... Он всегда говорит, что не любит фотографии", - вздыхают они между собой в соцсетях.

Сам же Григорий Лепс в самом начале выступления отметил, что все пошло немного не по плану. Певец вышел на сцену в плохом самочувствии.

- Не очень сегодня веселый день. Немножко приболел я, но ничего - справимся. Благодарен всем, что терпите меня, - отметил Лепс.

Несмотря на проблемы с голосом, петь он продолжил, но завершить концерт все же не смог. На песне "Самый лучший день" артист замолчал на полуслове, а потом и вовсе швырнул микрофон, уходя за кулисы. Любимые строчки поклонники допевали уже в одиночестве. Все, что им оставалось - это обсудить неудавшееся шоу в фоей "Ледового".

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