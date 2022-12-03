Растрогала до слез. Камила Валиева подарила девочке из Челябинска талисман Олимпиады и пригласила покататься с ней на катке

Камила Валиева растрогала свою поклонницу щедрым подарком. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прыжковый турнир по фигурному катанию стартовал в Петербурге. Пока фанаты пытались разгадать, как он устроен, организаторы соревнования начали его не со скучных формальных процедур, а с шоу. На жеребьевку личного и командного турниров продавали билеты в концертный зал. Их разобрали как горячие пирожки за 7,5 минут, ведь каждый из 300 зрителей автоматически становился участником лотереи. А приз в ней – подарки от самих фигуристов.

Все участники прыжкового турнира в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Юные спортсмены пришли на жеребьевку в роскошных пиджаках, смокингах и платьях. Всех поделили на три команды: к тренерам Евгению Плющенко, Алексею Мишину и Этери Тутберидзе. Фигуристы вышли на сцену с пакетами и коробками подарков. Маленький Арсений Федотов принес конек со своим автографом, команда Алексея Мишина раздарила почти все книги по теории прыжков и катании на льду, «ангелы Плющенко» щедро раздавали свои сувенирные термосы и шапки, Александр Самарин принес персональный кубок для болельщика, Софья Муравьева рассталась со своей заколкой с первой программы, Макар Игнатов отдал теплый плед, а Андрей Мозалев буквально от сердца оторвал свой любимый талисман – игрушку красного лисенка.

Фигуристы не жалели для фанатов даже свои самые дорогие талисманы и памятные вещи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наконец, в какой-то момент черед перешел к олимпийской чемпионке Камиле Валиевой, сорвавшей больше всех оваций от поклонников и поклонниц. Все видели, что она пришла с черно-розовым шопером с изображениями панд. Но все гадали – что же внутри?

Селфи с кумиром на жеребьевке тоже разыгрывали! Фото: Артем КИЛЬКИН

- У меня там небольшой презент с Олимпиады. Это Бим Дунь Дунь (очень редкая игрушка панды – прим.ред.). А также небольшие подарочки вроде моей салфетницы и моя картины с моим автографом. И еще я предлагаю человеку, который выиграет, покататься со мной на катке в московском ГУМе, - произнесла со сцены Камила.

Напряжение в зале росло. Валиева достала заветный номер из лототрона. В итоге приз достался девушке-подростку из Челябинска. Это растрогало ее до слез.

Камила покорила сердце фанатки свои предложением покататься с ней. С самой олимпийской чемпионкой! Фото: Артем КИЛЬКИН

- Если честно, я в полном шоке. Зимой я как раз хотела поехать в Москву. Совмещу приятное с полезным, - призналась девушка.

Под конец жеребьевки болельщики, выигравшие в лотерею, получили возможность сделать селфи с кем угодно. После мероприятия фанаты сошлись во мнении, что аналогов таких мероприятий в спорте еще не было – это не скучные автограф-сессии, а очень личные встречи поклонников и фигуристов.

Команда Алексея Мишина подготовила для поклонников много книжек по теории фигурного катания. Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что в воскресенье, 4 декабря, состоится основной турнир по прыжкам. Соревнование пройдет на ледовой арене в СК «Юбилейный» в Петербурге. Там выявят первого в истории российского фигурного катания чемпиона по прыжкам – среди женщин и мужчин, а также абсолютного чемпиона в обеих категориях.

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