Ушел из жизни ленинградский писатель Илья Штемлер

Писателю было 89 лет. Фото: vk.com/markindekan

Ленинградский писатель Илья Штемлер ушел из жизни 3 декабря. В связи с кончиной писателя губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким, друзьям и поклонникам творчества Ильи Штемлера.

- В своих книгах Илья Петрович показывал настоящую жизнь людей разных профессий, о которых знал не понаслышке. Как и его герои, он работал таксистом и проводником, сотрудником архива и администратором большого универмага, - сказал глава города.

Книги писателя Ильи Штемлера пользовались огромной популярностью у читателей, а его стиль был узнаваемым. В библиотеках поклонники творчества ленинградца записывались в очередь, чтобы получить заветное произведение.

Известно, что причиной смерти автора «Универмага» стал коронавирус. Из-за вируса 89-летний писатель неделю пролежал в реанимации. И в итоге болезнь победила.

Илья Штемлер написал такие популярные произведения, как «Завод», «Универмаг», «Поезд», «Коммерсанты», «Архив» и другие.