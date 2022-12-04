Роковая ошибка: фигуристка Елизавета Туктамышева упала на прыжковом турнире в Петербурге

Роковая ошибка фигуристки стоила команде важных очков Фото: Артем КИЛЬКИН

Прыжковый турнир в Петербурге начался с досадного падения фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Роковая ошибка стоила команде важных очков. Расстроилась не только спортсменка, но и легендарный тренер Алексей Мишин.

Елизавета начала свою программу с тройного акселя, но все пошло не по плану. Фигуристка не докрутила элемент. Девушка расстроилась, но не сдалась. Она отправилась к своему наставнику, чтобы разобрать ошибку и попытаться выполнить прыжок снова.

Со второй попытки императрица российского фигурного катания собралась и прекрасно выполнила злосчастный тройной аксель. На ее лице появилась улыбка. Только вот команду исправленная ошибка не спасла: из-за случившегося нужных баллов получить не удалось.

- Элемент без стоимости, - печально сообщил ведущий прыжкового турнира.

Итогом досадного падения стало то, что команда тренера Алексея Мишина набрала только один балл, уступив лидирующие позиции Тутберидзе и Плющенко.