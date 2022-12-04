«Сначала ты шаманила, теперь он»: Елена Воробей сравнила Ваенгу с певцом Shaman

Звезда оказалась не в духе во время церемонии награждения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В «Ледовом дворце» вечером 4 декабря аншлаг, там в 10 раз проходит премия «Звезды дорожного радио». Первой, кто получил заветную статуэтку стала Елена Ваенга. В привычном черном она появилась на родной петербургской сцене, исполнив два своих хита «Цветы» и «Аэропорт». Награждала звезду Елена Воробей, ставшая ведущей церемонии вместе с Денисом Клявером. Она сравнила певицу с восходящей звездой Shaman.

- У тебя колоссальная энергетика, просто сумасшедшая. Я тебе честно скажу – в начале была ты, потом появился Shaman. Ты зашаманила первой, - неожиданно отметила Воробей.

Ваенга за сравнение поблагодарила, но, судя по всему, оказалась не в духе. Сначала возмутилась из-за громкости музыки, а потом и вовсе из-за полученной награды.

- Все артисты очень хорошо знают, что такое питерский зритель. Питерский зритель – суровый зритель. Я сама им являюсь, и если мне что-то не нравится, то аплодировать даже не буду. Поэтому если мы хорошо работаем, то зритель реагирует правильно, если плохо… Я очень люблю, когда плохо реагирует зритель. Это такой кайф, - начала свою речь Елена Ваенга. – Желаю руководству радиостанции прислушиваться к народу, очень полезная вещь, как оказалось. Поэтому я бы премию давала не за «Цветы», а за «Аэропорт». По моему лицу это было видно. Я с начальством не спорю, но народу видней. Большое спасибо.

После таких возмущений ведущие пошли на встречу звезде, отметив, что награду в таком случае она может получить сразу за две композиции. - Зрительские аплодисменты – это главная награда, - отметил Денис Клявер, проводив артистку за кулисы.

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