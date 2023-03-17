Тепло и дожди придут в Петербург в выходные 18 и 19 марта

Тепло и пасмурно будет в Петербурге в выходные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург приходит настоящая весенняя, мартовская погода. В выходные, 18 и 19 марта 2023 года, в Северной столице будет облачно, но зато тепло. Наконец-то в ночное время обойдется без заморозков, а это значит, что снег продолжит таять в городе. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

- Выходные дни пройдут под повышенным атмосферным давлением, хотя оно и будет понижаться, но характер погоды поменяется. С запада приближается циклон, который хотя и принесет более теплый воздух, но закроет небо облаками, - отметил синоптик.

В субботу, 18 марта, в Петербурге будет почти без осадков. Но в воскресенье уже придется прихватить с собой зонт, если вы соберетесь отправиться на прогулку. В дневное время температура воздуха будет подниматься до плюс 5 градусов. Ночами тепло, без заморозков. В субботу около нуля, а в воскресенье до плюс 1 градуса.

Что же касается следующей недели, то там погода вновь будет "скакать". Неделя начнется с тепла и дождей, во второй половине ожидается похолодание до плюс 2 градусов, а к выходным снова потеплеет до плюс 8 градусов.