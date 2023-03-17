Сбер зафиксировал тренд на сбережения жителей Северо-Запада в 2023 году. Фото: freepik,com,

За первые два месяца 2023 года жители Северо-Запада открыли в Сбере срочные вклады на более чем 200 млрд рублей. Это на 60 процентов больше результатов аналогичного периода прошлого года.

Больше других на депозиты в Сбер положили денежных средств петербуржцы – половина от общего объема по СЗФО, жители Ленинградской области – 15,7 млрд рублей, архангелогородцы и мурманчане – 14,5 и 14 млрд рублей соответственно.

Наибольшую динамику прироста спроса Сбер зафиксировал в Псковской области, где количество открытых вкладов увеличилось на 40 процентов, а объем – в два раза: за январь-февраль псковичи вложили 6,3 млрд рублей. В среднем по Северо-Западу количество вкладов выросло на 23 процента.

Средняя сумма вкладов в СЗФО за год выросла на 33 процента и составила 710 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 890 тысяч рублей, прирост 26 процентов.

Более 60 процентов вкладов клиенты открыли через цифровые сервисы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Самые технологичные – мурманчане и петербуржцы, доля открытых ими вкладов онлайн –70 процентов.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

«Тренд на сбережение мы зафиксировали с весны прошлого года, когда ставки беспрецедентно выросли. Сейчас условия на депозиты в Сбере также остаются привлекательными и позволяют сохранить и приумножить свободные денежные средства наших клиентов. А при наличии у них подписки СберПрайм+ есть возможность оформить вклад с повышенной процентной ставкой и увеличить доход, чем вкладчики активно пользуются».

Также на Северо-Западе растёт интерес к юаням. Так, в феврале по сравнению с январем 2023 года спрос на вклады физлиц в юанях вырос на 80 процентов. Объем привлеченных денежных средств на срочные счета в китайской валюте увеличился на 40 процентов.

Наибольший рост интереса к сбережениям в юанях Сбер зафиксировал в Северной столице, Мурманске, Архангельске и Республике Коми, где в феврале срочные вклады в юанях открывали в два и более раз чаще, чем месяцем ранее.

Подробнее о вкладах Сбера — на сайте банка. Реклама.