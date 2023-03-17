Минутка час бережет, а будильник - никого: Самые действенные способы проснуться вовремя

Кто часов не наблюдает, от будильника страдает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нет ничего более бодрящего с утра, чем звон… гвоздей. Звучит неприятно, но именно под эту металлическую «мелодию» поднимались на работу наши давние-давние предки. Вставали и под свист флейты, и под звон металлического шкафа, и даже от рычагов для лодыжек! 17 марта планета отмечает Всемирный день сна. Следуя за праздником, «Комсомольская правда» разбиралась, как люди придумывали себе будильники и какой, по мнению сомнолога, самый гуманный способ для организма взбодриться.

ОГОНЬ И МУЗЫКА

Самым древним будильником были огненные часы, изобретенные в Древнем Китае в IV - V веках до нашей эры. Из древесного порошка и смолы катали палочки, которые медленно тлели с подожженной стороны. Насечки на них обозначали временные промежутки, которые китайцы приноровились определять. В будильник палочка превращалась легко: ее располагали горизонтально и вешали у нужной насечки нитку с металлическим грузиком. Как только нитка перегорала, грузик падал в подставленную жестяную миску или фарфоровую вазу с оглушительным звоном. Подъем!

Китайский будильник в свое время снискал популярность во всей Европе. Фото: Артем КИЛЬКИН

В том же Китае чуть позже в ход пошли свечи с гвоздями - новое изобретение для любителей подольше поспать. Воск возле гвоздика таял от нагрева, гвоздь падал на жестяную подставку - дзынь - и ты уже в поисках своих «ку» (штаны. - Прим. ред.). Порой в воск примешивали еще и пахучие травы, чтобы наверняка не проспать. И вот представьте: вы видите десятый сон, над ухом начинают греметь жестянки, а в нос ударяет горячий аромат. Конечно, лучше побыстрее вскочить и остановить это безумие! Любопытно, но именно этот способ пробуждать настолько хорошо зарекомендовал себя, что свечные часы с XIII века пошли по всей Европе.

Вторым по старшинству был будильник древнегреческого ученого Платона. В IV веке до н. э. он придумал устройство, помогавшее ему поднимать учеников-засонь на лекцию. Платон модернизировал тогдашние водяные часы - клепсидру. Часы представляли собой бассейн, куда понемного капала вода из присоединенного сосуда. Разный уровень воды в бассейне означал разные временные промежутки. Платоновский же будильник состоял из трех входящих друг в друга сосудов, вмещавшей воды примерно на шесть наших современных часов.

Водное изобретение Платона.

Задумка ученого была в том, чтобы вода равномерно перетекала из верхнего сосуда в нижний и в конце концов вытеснила из него воздух через встроенную в стенку сосуда трубочку. Трубочка заканчивалась маленьким подобием флейты, в которой вытесненный воздух свистел в назначенный час. «Настраивали» будильник на глаз, наливая в верхний сосуд столько воды, сколько хватило бы на время до подъема. Согласитесь, куда элегантнее, чем гвозди и вонь.

К ТРЕЛЯМ И КУКУШКАМ

Свою лепту в создание будильников внес и Леонардо да Винчи - он придумал конструкцию, похожую на коромысло. На одной чаше были водяные часы, на другой – пустой сосуд. Чаши соединялись трубкой. В тот момент, когда вода переполняла сосуд, ее вес обрушивался на присоединенный к коромыслу рычаг. А он приподнимал ноги спящего человека. Поговаривают, что вторая версия рычажного будильника уже переворачивала кровать!

В XVIII веке родился прадедушка наших родных механических будильников, от трезвона которых было невозможно не проснуться. Американец Леви Хатчинс создал устройство на основе классических механических часов – они отсчитывали время, благодаря сложной системе с заведенной пружиной, маятником и спусковым механизмом. Хатчинс присоединил к механической основе звонок и поместил ее в деревянный шкафчик размером 74 на 36 сантиметров. Хатчинс добавил эту функцию лично для себя: в такую рань американец вставал на работу каждый день, но частенько просыпал. Да, этот будильник было бы не так легко разбить об стенку со злости.

Усовершенствовать детище Хатчинса смог француз Антуан Радье 60 лет спустя – часы научились звонить в любое настраиваемое время.

Будильник Хатчинса.

В том же веке немецкие умельцы придумали часы с криком игрушечной кукушки. Да, те самые ходики с шишками на цепочках и птичкой за дверцами, которые служили будильником многим советским семьям! Среди немцев часы с кукушкой пользовались невероятной популярностью. К середине XIX века они стали похожи на всем знакомый сказочный домик.

Кстати, в СССР часы с кукушкой выпускал Сердобский часовой завод. Там вдохновились тикающим подарком от родни путешественника Миклухо-Маклая.

«Они представляли собой металлическую птичью клетку, в нижней части которой под дном был спрятан часовой механизм. В клетке, на жердочке, сидел соловей и время от времени взмахивал крыльями, открывал клюв, а механизм воспроизводил звук соловьиных трелей. Все были восхищены. Завязалась оживленная беседа: можно ли у нас что-то подобное изобрести?» - хранят архивы воспоминания первого директора завода Ивана Белякова.

В 1950-м началась разработка «кукушки» с нуля, после чего наладилось массовое производство - ходики «потекли» в квартиры советских граждан. К 1993 году завод сделал 15 миллионов таких часов. Они активно поставлялись в 44 страны мира. Сейчас производитель легендарных кукушек, увы, закрыт почти 20 лет.

В советское время за распорядком дня следили часы с кукушкой. Фото: Степан СТЕПАНОВ

ГЛАВНОЕ - ПО ПЛАНУ

Мало чем отличается звон гвоздей от мелодии на смартфоне, уверен сомнолог и член «Российского общества сомнологов» Павел Кудинов. Любой из предметов добьется вашего подъема и не прибавит седых волос. Правда-правда. Как рассказал Кудинов «Комсомолке», звук будильника не становится для нервной системы испытанием, если мы знаем, что он обязательно прозвенит утром. Другое дело, если звон забытых часов внезапно раздастся в выходной, как только мы запланируем хорошенько выспаться.

- Неожиданный звук будет для организма обычным стрессом, выбросом адреналина. Даже если вы бодрствуете, то встрепенетесь, сердце заколотится в ответ на внезапный раздражитель, которому здесь не место, - отмечает сомнолог.

Самый подходящий для организма - световой будильник. Лампочка, которая наращивает мощность освещения, подействует как лучи солнца, будившие когда-то наших предков.

- Это более физиологичный подход. Мы привыкли жить по световому дню: солнце село - хотим спать, вырабатывается мелатонин. Свет попал на глаза - активировалась нервная система, начинаем просыпаться. Другой вопрос, что нет гарантии - будете вы продолжать спать при ярком свете или нет, - добавляет эксперт.

А вот внутренний будильник можно настроить только тренировками, уверен сомнолог. Как только привыкните ложиться и вставать в одно и то же время в будни и выходные, биологические часы начнут будить вас сами. Правда, установить такой будильник на час-другой позже уже не получится.

А ЧТО ЕЩЕ

Как еще просыпались люди?

С криком петухов

С лучами солнца

Со звоном колоколов в церквях

С помощью будильщиков - те стучали в окна палками или плевали в стекла сухим горохом через трубочку