Весенний призыв в армию 2023 в Санкт-Петербурге: до какого возраста призывают, сроки призыва

Весенний призыв в армию 2023 в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно с 1 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге начнется призыв срочников на службу. Весенний призыв в армию 2023 в Санкт-Петербурге также пройдет с 1 апреля по 5 июля. Самый волнующий в этот раз вопрос - подняли ли призывной возраст, придется ли ребятам старше 27 лет снова ждать повестки в почте. Рассказываем, что известно на данный момент.

Весенний призыв в армию 2023 в Санкт-Петербурге

На данный момент власти Петербурга пока не объявили, как именно будет проходить весенний призыв на срочную службу в армию, а также не известно, сколько человек планируется призвать. Как правило, каждые полгода в армию отправляют около 2700 молодых людей, которые будут служить 1 год.

Что с возрастом призывников? Пока что под воинскую обязанность попадают мужчины от 18 до 27 лет, у которых нет противопоказаний по здоровью, а также не учится в школе, колледже или вузе. Также освобождение от призыва в армию дается тем, кто прошел альтернативную службу в вузе с военной кафедрой, имеет ученую степень, либо является сыном или братом военнослужащего, который скончался при прохождении службы или на сборах. Однако в середине марта 2023 года в Госдуму поступил проект закона по которому предлагается поэтапно повысить призывной возраст. Документ предполагает переходный период до 2026 года следующим образом: призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет. Затронет ли новый закон в случае его принятия весенний призыв 2023 года пока что неизвестно.

ОТСРОЧКА ОТ СЛУЖБЫ

Также отсрочка от службы дается по семейным обстоятельствам, таким как:

- наличие двух или более детей;

- наличие ребенка и беременной жены на сроке от 26 недель;

- наличие ребенка-инвалида младше 3 лет;

- наличие ребенка, которого призывник воспитывает без матери.

Кроме того, отсрочка дается, если призывник занимается постоянным уходом за родственником: отцом, матерью, братом, сестрой, дедушкой, бабушкой или женой.