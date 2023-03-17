Время выплат: российские компании готовы делиться прибылью. Фото: freepik.com.

В прошлом году многие представители крупного бизнеса отказались от распределения прибыли, однако в этом дивидендов может быть выплачено больше. И хотя по некоторым компаниям определенности пока нет, о возобновлении дивидендов уже заявили крупные игроки. Например, глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может направить на дивидендные выплаты за 2022 год рекордные 565 млрд руб. или 25 рублей на одну акцию, об этом сообщает ТАСС.

- Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам на ГОСА (годовое собрание акционеров ) решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 млрд руб. Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых исходя из цены акций Сбера в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие пять месяцев акции Сбера прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения, - сказал Герман Греф.

По его словам, дивиденды для обыкновенной и привилегированной акции равны, а дата закрытия реестра определена на 11 мая. Чистая прибыль банка по МСФО за 2022 год составила 270 млрд рублей.

- Достаточность капитала Сбербанка после выплаты дивидендов будет выше ограничений ЦБ и лимитов, установленных наблюдательным советом. Мы показали наши прогнозы на 2023 год, в соответствии с ними продолжим развиваться за счет капитализации чистой прибыли, - добавил Герман Греф.

Скорее всего, продолжат делиться прибылью с акционерами компании нефтегазового сектора. Но многие компании в условиях неопределенности не публикуют отчетность, и сложно оценить, могут ли акционеры рассчитывать на выплаты. Некоторые участники рынка пересмотрели дивидендную политику или отказались от выплат. В то же время эксперты напоминают, что выплата дивидендов в нынешних условиях - это своеобразный знак качества, подтверждение, что компания уверена в состоянии бизнеса и его перспективах.