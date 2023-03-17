Микроавтобус влетел в толпу с детьми на тротуаре на юго-западе Петербурга

Легковушка подрезала микроавтобус. Фото: https://vk.com/krasnoe_selo

Жесткое ДТП случилось в Красном Селе днем 17 марта. Очевидцы опубликовали в соцсетях фотографии и видео с места происшествия. По их словам, водитель микроавтобуса вылетел на тротуар и сбил толпу людей.

- Авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая. Водитель автобуса пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем. После ДТП на место происшествия приехали несколько машин скорой помощи и реанимация, - сообщает очевидец в паблике «Транспортный коллапс, Красное село».

Судя по опубликованному видео, водитель легковушки подрезал микроавтобус: это могло стать причиной столкновения. По предварительной информации, пострадали пять человек: трое из них - дети.

- На месте ЧП работает полиция. По предварительным данным, пострадали несколько человек, в том числе дети, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Дети сильно пострадали. Им примерно по 7 лет, - рассказал spb.kp.ru очевидец.

Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. В каком они состоянии – пока не уточняется.

- Картина ужасная. Пенсионерка и ребенок лежали без движения на асфальте. Позже их погрузили в карету скорой помощи, - рассказала spb.kp.ru очевидец случившегося Елена.

- Водителя, который сбил этих людей, чтобы не сбежал, посадили в машину ГУ МВД, - объяснил spb.kp.ru работник здания суда, которое находится неподалеку от места аварии.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.