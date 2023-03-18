Домохозяйка Совунья и брутал Кар-Карыч. Посмотрите, как нейросеть очеловечила героев «Смешариков»

А что если… Нюша, Крош и Бараш были бы людьми?

Совунья, Крош, Кар-Карыч из «Смешариков» стали культовыми персонажами с первых же серий. Зрителям, причем, не только детям, но и взрослым, полюбились эти очаровательные герои со всеми своими плюсами и недостатками.

Но петербургские «Смешарики» родом хоть из своей вселенной, они все-таки звери. А что если… Нюша, Копатыч и Бараш были бы людьми? С помощью нейросети MidJorney «КП-Петербург» решила поэкспериментировать и узнать, как бы выглядели «Смешарики» в человеческом обличии.

КРОШ, ЕЖИК, НЮША И БАРАШ

Веселый и энергичный кролик-непоседа с темпераментом холерика разве может быть взрослым? Так и нейросеть решила, что в человеческом обличии Крош - мальчишка-непоседа с веснушками и взъерошенными волосами.

Крош.

Полная противоположность суетливому Крошу – Ежик. Он и по совместительству лучший друг кролика, который всегда втягивает его в свои авантюры. Искусственный интеллект изобразил героя робким парнем в очках с испуганным взглядом. Как знал.

Ежик.

Нюшу красавицу любят больше фанатки анимационного сериала. Она обожает все розовое и привлекать к себе внимание. MidJorney решила, что хрюшка в человеческом обличии будет курносой белокурой девчушкой с бездонными серо-голубыми глазами.

Нюша.

Бараш - поэт-лирик, он вздыхает и пишет грустные стихи, меланхолик. Его тонкую натуру легко задеть, поэтому барашек требует много внимания от окружающих, которое он привлекает своей несчастностью. Прям настоящий петербуржец-интеллигент в пятом поколении. Нейросеть таким его и нарисовала. Похож?

Бараш.

ПИН, КОПАТЫЧ И СОВУНЬЯ

Кто мечтает быть пилотом, тот Пин. Пингвин-изобретатель хоть и был в мультфильме совсем необщительным персонажем, но всегда с энтузиазмом помогал другим. В железе этот пернатый разбирается лучше, чем в людях. Искусственный интеллект представил нам Пина повидавшим жизнь старичком.

Пин.

Копатыч - добрый и хозяйственный медведь-огородник, который выращивает продукты для всех Смешариков. Разве может он быть другим и в облике человека? Крепкий мужчина с трехдневной щетиной в шляпке – такого можно встретить в любом дачном кооперативе Ленобласти.

Копатыч.

Нейросеть увидела в Совунье настоящую леди Бри Ван де Кампиз «Отчаянных домохозяек». Строгий взгляд и аристократический вид – вот такая совушка. А в мультике она была очень хозяйственной, весьма прагматичной, но при этом довольно сентиментальна. Ну какая из нее железная дамочка?

Совунья.

Лосяш еще один представитель интеллигенции в «Смешариках». В сериале он ученый и даже имеет Нобелевскую премию. В человеческом облике это был бы милый седой старичок, который каждый раз расстраивается, если не может найти среди беспорядка нужные вещи. А такое с ними регулярно происходит.