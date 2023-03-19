«Русский ниндзя» из Петербурга поставил третий российский рекорд на турнике

Александр Фогель в третий раз отметился в Книге рекордов России. Фото: Предоставлено героем

На Руси, помнится, живыми легендами силушки и выносливости были богатыри. А в современном Петербурге за это отвечает «Русский ниндзя», мультиспортсмен Александр Фогель. Совсем недавно он в третий раз отметился в Книге рекордов России, сумев более 12 минут удерживать баланс, стоя на турнике. А до этого момента стал рекордсменом, перемахнув на 80 сантиметров с турника на турник на одних руках и присев 15 раз на одной ноге, стоя на той же перекладине.

За чудесами выносливости у мужчины стоит 30-летний спортивный стаж – к физическим нагрузкам Александр привык еще пятилетним мальчиком. А к 35 годам он успел отзаниматься шестью видами спорта и в конце концов пришел к силовым нагрузкам. Рекордсмен нашел себя в трюках на турнике, подтягиваниях, балансировании и кросс-фите.

К физическим нагрузкам Александр привык еще пятилетним мальчиком. Фото: Предоставлено героем

- Меня затянуло по полной программе, когда я увидел, как отец играл в футбол с дядьками, - рассказал «Комсомолке» спортсмен. - Иногда они брали меня играть с ними. Я рос в пригороде, поэтому с друзьями много бегал, прыгал, лазал везде, где можно и нельзя. Потом меня отдали в дзюдо, но спустя три года я все же ушел в футбол, к нему душа лежала. Параллельно еще ходил на тренировки по тхэквондо и плаванию.

Футбольную карьеру переломила серьезная травма колена. Александр скучал по большому спорту, но внезапно загорелся паркуром – увидел, как одноклассники крутят сальто в прыжке с высоты. Душа рекордсмена понеслась в уличную акробатику, которая спустя четыре года вылилась в страсть к батутному спорту.

- Я занимался с чемпионами мира и Европы по гимнастике и батутному спорту, учился у них со всевозможным тщанием, - улыбается Александр. – В итоге попал в цирк, где работал полгода акробатом. Это было круто, но не для меня.

«Какой спортсмен без соревнований?», однажды подумал Фогель и практически прошел кастинг в телешоу «Русский ниндзя», где участники хвастали физической формой, а потом влился в силовое соревновательное шоу Vortex sport. Здесь Александр под уже известным псевдонимом выбился в десятку лучших спортсменов из России.

Прежде чем рекордсмен стал спортивным тренером, он покорял городские высоты – трудился промышленным альпинистом, электромонтером «Ленсвета». Но экстрим высотного строительства все-таки уступил запаху затертых турников и спортивных матов.

- Понял, что мне нравится тренировать и передавать свои идеи другим. Три года назад я смог начать поиск универсальной техники, позволяющей максимально овладеть своим телом, быть сильным, ловким, гибким и быстрым, - признается рекордсмен.

В планах у Александра поставить еще десяток-другой рекордов. Спортсмен не исключает, что может перебить даже собственные достижения. К трюкам он не готовится – наработанная за десятилетия форма все делает сама.

- Я хочу вызвать чувство зависти у молодых, интерес и желание побороться! И буду в выигрыше вдвойне: мало того, что останусь идейным основателем рекорда, так еще и сподвигну кого-нибудь на личностный рост. Считаю, России сейчас это нужно, - уверен Фогель.