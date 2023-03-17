«Уже летаем»: в поселке Неппово запустили мобильный интернет. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Поселок Неппово в Кингисеппском районе находится всего в 120 километрах от Петербурга, но именно он на протяжении трех лет становился лидером по потреблению трафика среди всех населенных пунктов Ленобласти. Это при том, что в Неппово проживает не более 300 человек, а зимой население еще уменьшается. Доступная для всех точка Wi-Fi, установленная по проекту «Устранение цифрового неравенства», стала для местных жителей настоящим спасением. Хотя связь ловила в основном только на улице, плюс радиус действия был сильно ограничен. И все равно жители держали высшую планку по использованию интернета. А в 2022 году решили, что пора переходить на новый уровень. И взяли ситуацию в свои руки.

АКТИВНОСТЬ ПРИВЕЛА К РЕЗУЛЬТАТУ

В конце прошлого года Минцифры запустило онлайн-голосование на Госуслугах, по итогам которого были выбраны населенные пункты для установки станции сотовой связи. Жители Неппово не только сами подключились к голосованию, но и привлекли своих знакомых и друзей из других городов и деревень. И вновь им удалось одержать вверх — до конца марта 2023 года им пообещали поставить вышку.

Кстати, почти половина жителей Неппово — подопечные психоневрологического интерната. Они активно голосовали, чтобы в поселке поставили вышку сотовой связи. Точно так же они получили доступ к интернету и всем его возможностям. А на торжественное открытие и вовсе приехали, кажется, даже с еще большим удовольствием, чем кто-либо.

— Нам удалось попасть в федеральную программу «УЦН 2.0», жители ждали, периодически спрашивали, когда же установят вышку, — рассказал один из инициаторов появления интернета в поселке Михаил Гойдин. — И вот это свершилось. Вышку установили, привезли сим-карты бесплатно. Мы пригласили на мероприятие и тех, кто сейчас проживает в психоневрологическом интернате на территории Неппово. Из-за весенней распутицы доставили их на автобусе, чтобы не шли по грязи. Они всегда рады таким событиям, им это нравится. И кстати, они тоже пользуются интернетом, как любой житель нашего поселка. И им тоже было интересно посмотреть на торжественное открытие станции.

Фото: пресс-служба «Ростелеком».

ПРОВЕРКА СВЯЗИ

Проверить, как работает высокоскоростной интернет, было решено сразу же. Для этого была организована видеоконференция, в которой согласились принять участие первый заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков и председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Телемост развернули сразу на четыре региона — если уж проверять качество сигнала, так с максимальным охватом. Спикеры вышли на связь из Санкт-Петербурга, Карелии и Калининградской области. Станция не подвела: важные слова от представителей региональной власти звучали четко:

— Правительство Ленинградской области продолжает последовательно работать над цифровизации всей территории нашего субъекта Российской Федерации, — подчеркнул Роман Марков. — Для создания единой электронной экосистемы региона и страны крайне важно, чтобы доступ к интернету был у каждого. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры области позволяет обеспечивать цифровое взаимодействие жителей и государства во всех значимых сферах.

УЖЕ СКОРО В ДРУГИХ РАЙОНАХ

Вышка в Неппово - очередной шаг по устранению цифрового неравенства. Ведь неважно, где живет человек, ему необходим доступ к информации, социальным и государственным услугам. Ну и, конечно, общение. Для небольших населенных пунктов это очень важно.

- Мы видим, как с каждым годом растет потребность населения в стабильном интернете и доступе к цифровым услугам. Наша задача — обеспечить равные цифровые возможности для жителей крупных городов и малых населенных пунктов. В момент запуска связи мы стараемся участвовать в небольших праздничных мероприятиях для жителей поселков и деревень, потому что для них это действительно событие, — рассказал вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов. — Не стал исключением и Неппово, здесь очень активные жители, которые обратились к нам с просьбой об участии в мероприятии. Мы с удовольствием откликнулись и впервые организовали телемост, чтобы показать, что связь действительно хорошая.

Кстати, вышка мобильной связи в Неппово - не последняя. Во время телемоста представители Правительства рассказали, что уже подписано соглашение о строительстве еще 8 станций сотовой связи. Скоро еще одна будет запущена в поселке Отрадном Выборгского района. А значит, вот-вот еще у нескольких сотен жителей Ленинградской области появится прекрасный повод выйти в интернет.

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