Велосипедисты просят дорогу: Какими могут быть цивилизованные выделенки в Петербурге

Петербургские велоэнтузиасты попытались донести свои мысли, как сделать город более велосипедным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские велоэнтузиасты встретились с представителями власти, ответственными за развитие инфраструктуры. Их цель - донести свои мысли, как сделать город более велосипедным. Среди главных идей цветной асфальт на перекрестках и больше велодорожек.

В далеком 2008 году в Петербурге открыли первую велодорожку в Муринском парке и пообещали построить целую велосеть. С тех пор в городе появилось 42 маршрута для любителей этого вида транспорта. В Смольном обещают продолжить процесс. Однако велоэксперты считают, что темпы недостаточные.

- Наличие отдельных полос и дорожек помогает лишь тем, кому они попадаются на пути. Пока проехать удобно и безопасно из точки А в точку Б на велосипеде, скорее всего, не получится, - рассказывает почетный председатель клуба «Велопитер» Илья Гуревич.

С момента открытия первой велодорожки по Петербургу проложили 143,7 километра велосипедных маршрутов. Фото: Олег ЗОЛОТО

БОЛЬШЕ, ЧЕМ АВТОМОБИЛЕЙ

А ведь велосипедов в городе, по оценкам исполнительного директора Северо-Западной ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали» Германа Мойжеса, больше, чем автомобилей.

- Спрос на безопасную и комфортную инфраструктуру превышает предложение в сотни раз. Все опросы, которые мы знаем, показывают, что 20 процентов жителей Петербурга хотели бы передвигаться на велосипеде при условии безопасной инфраструктуры и чистых дорог, - говорит Мойжес.

С момента открытия первой велодорожки по Петербургу проложили 143,7 километра велосипедных маршрутов. Это немало. Однако за спросом власти точно не успевают. И, как показывают обнародованные Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры планы, ускорения в ближайшее время можно не ждать. На этот год запланировано всего чуть более 5 километров новых велотрасс.

ЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ ПЕРЕКРЕСТКАМ

Герман Мойжес считает, что для развития инфраструктуры важно подойти к процессу комплексно. Например, следует доработать перекрестки. Проезд по ним все еще остается опасным для велосипедистов из-за стершейся разметки и экстремальных водителей. Для решения этой проблемы в ассоциации предлагают укладывать на перекрестках специальный цветной асфальт, чтобы разметка велополосы не стиралась.

Проехать безопасно из точки А в точку Б в Петербурге на велосипеде проблематично. Фото: Александр ГЛУЗ

Подобные технологии уже применяли при строительстве велодорожек на Яхтенном мосту и Всеволожском путепроводе в Петербурге и московском парке «Сокольники». Ну а если взглянуть шире, то прокатиться по велодорожкам из цветного асфальта можно в Нидерландах и Германии. Что касается перекрестков, то на пересечениях с велодорожками предлагают установить неровности, чтобы водителям пришлось сбавлять скорость.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Городской центр управления парковками объявил конкурс на разработку концепции развития велоинфраструктуры Санкт-Петербурга до 2030 года. Стартовая цена контракта составила 17 миллионов рублей.