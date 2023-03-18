Театральный фестиваль «Без занавеса» пройдет в Петербурге

Театральный фестиваль «Без занавеса» пройдет на Кожевенной линии в Петербурге

В Санкт-Петербурге два дня превратятся в праздник для любителей театра. 25 и 26 марта 2023 года в Культурном квартале Брусницын на Кожевенной линии Васильевского острова пройдет театральный фестиваль под названием "Без занавеса". Об этом рассказали организаторы мероприятия.

- Накануне Международного дня театра в Брусницын Холле соберутся яркие представители театрального искусства. Зрители увидят оригинальные постановки, моноспектакли, перфомансы, музыкальные выступления и даже смогут принять участие в интерактивных представлениях, - сообщили организаторы фестиваля.

Гости фестиваля смогут погрузиться в театральный мир на мастер-классах по актерскому мастерству и сценической речи, созданию разнообразных масок и даже жонглированию. На улице гости квартала смогут поучаствовать в сюжетных интерактивах на тему театра.

Также перед посетителями развернутся спектакли "Мой папа птиц", "Белая история", "Воробче" и многие другие.

Фестиваль будет проходить в выходные с 13 до 19 часов. Вход совершенно свободный, а участие в мастер-классах бесплатное.