Полицейский спас провалившегося под лед мужчину возле Эрмитажа в Петербурге

В Петербурге полицейский спас тонущего в Неве человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейский спас мужчину, который провалился под лед на Неве рядом с Эрмитажем. Все произошло утром 17 марта 2023 года. Около девяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в реке тонет человек. На место сразу же выехал полицейский экипаж. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Старший лейтенант полиции Константин Митрохин увидел, что на расстоянии не менее 30 метров от берега в полынье находится мужчина, который держится за край льдины, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейский быстро обвязал себя буксировочным тросом и бросился на помощь к мужчине. Сначала он подбежал по ближе, но вскоре стражу порядка пришлось лечь на хрупкий лед и добираться до тонущего ползком. В это время полицейскому помогал, страхуя его, один из очевидцев.

Вскоре тонущий был спасен и передан сотрудникам скорой помощи, которые прибыли к этому времени на место.

- Решением Главы МВД России старший лейтенант полиции Константин Митрохин будет награжден ведомственной медалью «За смелость во имя спасения», - добавила Волк.

Также полиция разыскивает очевидцы, который помогал спасать тонувшего человека.