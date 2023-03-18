850 тысяч доз гашиша под видом машинного масла: Полиция Петербурга накрыла канал контрабанды наркотиков из Прибалтики

Полиция Петербурга ликвидировала канал контрабанды наркотиков из Прибалтики Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга накрыла крупный канал контрабанды наркотиков. Причем, операция проводилась еще с июля 2022 года. Финал спецоперации произошел 17 марта 2023 года, когда стражи порядка при поддержке подразделения "Гром" задержали фуру с 850 тысячами дозами гашиша. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В июле 2022 года петербургские наркополицейские в Вязьме задержали фуру, которая прибыла из республики Беларусь. В прицепе грузовика были обнаружены и изъяты брикеты гашиша общей массой 402 килограмма, - рассказали в полиции.

Тогда наркотики были в рулонах гидроизоляционной мембраны в заводской упаковке «Polyglass». Вскоре полиция во Всеволожском районе области, под видом передачи груза, задержала 62-летнего наркодилера.

Далее в течение нескольких месяцев стражи порядка продолжали работу, чтобы раскрыть схему наркобизнеса и выявить всех его участников. В марте они получили информацию об очередном грузе, который ехал из Литвы. В двух бочках под видом машинного масла везли 209 килограммов гашиша. Полиция установила, что контрабанду временно будут хранить на складе на Московском шоссе в Петербурге.

- 17 марта бочки с наркотиками со склада выехал грузовик «МАН» и под негласным наблюдением полиции направился по маршруту, конечная точка которого оказалась в деревне Юкки Всеволожского района Ленобласти. Сразу после перегрузки бочек в автомобиль «Фиат Дукато» полицейские задержали водителя микроавтобуса, 46-летнего жителя Петербурга, - сообщили в полиции.

Одновременно полицейские задержали еще двух участников организации наркотрафика: мужчины 27 и 57 лет были в автомобиле неподалеку и на расстоянии, с помощью квадрокоптера контролировали разгрузку товара. Также в садоводстве "Троицкое-4" был задержан 41-летний мужчина, координировавший передачу наркотиков.

На данный момент все подозреваемые под стражей. А работа по выявлению остальных участников продолжается.