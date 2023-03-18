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Происшествия18 марта 2023 13:09

850 тысяч доз гашиша под видом машинного масла: Полиция Петербурга накрыла канал контрабанды наркотиков из Прибалтики

Полиция Петербурга ликвидировала крупный канал контрабанды наркотиков из Прибалтики
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция Петербурга ликвидировала канал контрабанды наркотиков из Прибалтики

Полиция Петербурга ликвидировала канал контрабанды наркотиков из Прибалтики

Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга накрыла крупный канал контрабанды наркотиков. Причем, операция проводилась еще с июля 2022 года. Финал спецоперации произошел 17 марта 2023 года, когда стражи порядка при поддержке подразделения "Гром" задержали фуру с 850 тысячами дозами гашиша. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В июле 2022 года петербургские наркополицейские в Вязьме задержали фуру, которая прибыла из республики Беларусь. В прицепе грузовика были обнаружены и изъяты брикеты гашиша общей массой 402 килограмма, - рассказали в полиции.

Тогда наркотики были в рулонах гидроизоляционной мембраны в заводской упаковке «Polyglass». Вскоре полиция во Всеволожском районе области, под видом передачи груза, задержала 62-летнего наркодилера.

Далее в течение нескольких месяцев стражи порядка продолжали работу, чтобы раскрыть схему наркобизнеса и выявить всех его участников. В марте они получили информацию об очередном грузе, который ехал из Литвы. В двух бочках под видом машинного масла везли 209 килограммов гашиша. Полиция установила, что контрабанду временно будут хранить на складе на Московском шоссе в Петербурге.

- 17 марта бочки с наркотиками со склада выехал грузовик «МАН» и под негласным наблюдением полиции направился по маршруту, конечная точка которого оказалась в деревне Юкки Всеволожского района Ленобласти. Сразу после перегрузки бочек в автомобиль «Фиат Дукато» полицейские задержали водителя микроавтобуса, 46-летнего жителя Петербурга, - сообщили в полиции.

Одновременно полицейские задержали еще двух участников организации наркотрафика: мужчины 27 и 57 лет были в автомобиле неподалеку и на расстоянии, с помощью квадрокоптера контролировали разгрузку товара. Также в садоводстве "Троицкое-4" был задержан 41-летний мужчина, координировавший передачу наркотиков.

На данный момент все подозреваемые под стражей. А работа по выявлению остальных участников продолжается.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ