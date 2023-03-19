В Петербурге наградят выдающихся деятелей культуры

20 марта в Петербурге на сцене Эрмитажного театра состоится церемония награждения нагрудными знаками «За заслуги в культуре и искусстве». Фото: Эрмитажный театр

Культурной столице - культурные награды! 20 марта 2023 года в Петербурге на сцене Эрмитажного театра пройдет церемония награждения нагрудными знаками «За заслуги в культуре и искусстве». Государственный Эрмитаж и Российский творческий Союз работников культуры отметят тех, кто внес значительный вклад в развитие художественных, музыкальных и других сфер творчества. Событие приурочено к Году Учителя и Наставника и пройдет в преддверии Дня работника культуры.

Кто получит награду? Все имена неизвестны. Знаем, что в зале точно будут те, кто много лет отдал работе в культуре. Кроме того, нагрудным знаком отметят мастеров искусств, меценатов и представителей органов власти, за их вклад в сохранение и развитие культурных традиций.

На церемонии будут также представители правительства и иностранных государств: Первый заместитель Комитета по культуре Государственной Думы РФ Елена Драпеко, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения Вагаршак Арутюнян, Председатель Китайского общества Санкт-Петербурга, генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чень Чжиган.

Ну и какой вечер искусства без музыки? В концертной программе примут участие: солисты Мариинского театра и камерный оркестр Сергея Инькова, Поморский русский народный хор Виктора Васильева, ансамбль «Скоморохи» Виктора Акуловича, музыкант рок-группы «Король и шут» Дмитрий Ришко, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов, генеральный директор Китайского культурного центра в Санкт-Петербурге Иньлай Пен, руководитель культурного центра при посольстве Республики Армения в России Владимир Габбе.