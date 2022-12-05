Видео драки певца Григория Лепса с посетителем бара в Петербурге сняли очевидцы

Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Петербурге. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Видео драки певца Григория Лепса с посетителем бара в Петербурге сняли случайные очевидцы. Они стали свидетелями окончания потасовки, которая шла уже на улице, у дверей заведения. А начиналось все еще внутри.

- Лепс приехал в бар после концерта. Мой клиент там уже был, играл в нарды -он живет рядом и часто заходит провести время. Лепс к нему подсел, предложил сыграть на деньги, захотел поставить на кон 10 тысяч долларов. У моего клиента таких денег нет и он отказался, тогда певец его ударил в лицо, - рассказал «КП-Петербург» адвокат пострадавшего мужчины.

После этого охрана оттащила музыканта в сторону, а побитому посетителю предложили выйти на улицу и поговорить. Он согласился, думая, что конфликт хотят погасить извинениями. Но все лишь продолжилось.

Лепс пытался достать оппонента, тот тоже начал кричать и начал махать руками в сторону певца. Администраторы пытались разнять мужчин, но в этот момент охранник Лепса исподтишка сильно ударил петербуржца кулаком в лицо. Тот упал, отскочил в сторону. И тогда его бросился добивать сам музыкант.

Теперь пострадавший в драке мужчина хочет добиться возбуждения уголовного дела в отношении Лепса.

- По статье «причинение средней тяжести вреда здоровью» может грозить до пяти лет лишения свободы. Ждем извинений от музыканта, - рассказал адвокат потерпевшего.

По словам юриста, его клиент уже написал заявление в полицию.

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