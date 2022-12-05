Пенсионерка замерзла насмерть в заваленной мусором квартире на Зверинской улице в Петербурге

В Петербурге пенсионерка умерла от переохлаждения в своей квартире. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге от холода погибла 76-летняя пенсионерка. В минувшие выходные еще живую женщину госпитализировали из ее квартиры на Зверинской улице, что в самом центре Петроградского района, но спасти замерзшую пациентку врачи уже не смогли.

- По предварительной информации, вечером 3 декабря местная жительница была доставлена в медучреждение с признаками переохлаждения из квартиры дома 17 Б по Зверинской улице. Несмотря на оказание медицинской помощи, пенсионерка скончалась, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Ведомство уже начало проверку работы социальных служб, которые обязаны присматривать за одинокими стариками.

Предварительно известно, что причиной трагедии мог сталь образ жизни женщины, которая иногда «грелась водкой».

- Она вела асоциальный образ жизни, выпивала, собирала вещи по помойкам. Квартира была завалена мусором. В окне одно стекло разбито, дырка скотчем заклеена. Начата проверка по обстоятельствам смерти, но скорее всего никакого криминала тут не будет, - рассказал «КП-Петербург» источник.

В управляющей компании отмечают, что тепло в квартиру подавалось. При этом жители дома, который находится на ремонте, отмечают, что им бывает довольно холодно. Поэтому они меняют окна на пластиковые и ставят двойные входные двери. У погибшей пенсионерки ничего этого не было.

Прокуратура уже пообещала проверить «исполнение законов в жилищно-коммунальной сфере».

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