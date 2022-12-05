После драки Григория Лепса в Петербурге полиция возбудила уголовное дело

Лепс подрался после концерта в Петербурге

Самый худший день, заходил вчера… Такую песню теперь вполне может напевать Григорий Лепс, который устроил в Петербурге настоящий переполох. Сначала певец не смог допеть свою песню из-за болезни, резко прервал концерт и бросил микрофон об пол. А после артист устроил драку на выходе из бара. Видео этого инцидента уже разлетелось по Сети.

Пострадавшим оказался 39-летний офисный служащий Дмитрий. Драка, как утверждает адвокат Дмитрия, завязалась из-за того, что петербуржец отказался играть с артистом в нарды. Якобы певец предложил поставить на кон 10 тысяч долларов. Но таких денег у мужчины не оказалось, началась перепалка.

Сегодня Дмитрий дал показания в УМВД по Московскому району. Он, как утверждается, получил перелом носа. Сразу после этого полиция возбудила уголовное дело.

- Уголовное дело возбуждено по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», - рассказал источник "КП-Петербург".

Как уточнили источник "КП-Петербург", уголовное дело пока возбуждено по факту драки. В нем еще нет подозреваемых. И этим подозреваемым может быть не сам артист. На видео видно, что первым Дмитрия бьет другой мужчина, который находился с Лепсом. Сам же артист наносит удары, но почти каждый раз промахивается.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

"Лепсу уголовно дело не грозит"

- Я видел это видео, - поделился с "КП-Петербург" звездный адвокат Александр Добровинский. - Думаю, что никакой статьи тут не будет. На видео нет никаких нарушений со стороны Лепса. Нос сломан, а кто сломал? Хулиганства тут тоже нет. Из того, что я видел, там нет того, что тянет на уголовное дело. Но мы не знаем с вами всей подноготной, следствие может что-то найдет до или после записи.

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