«Лепс не выдержал некрасивых высказываний»: В баре раскрыли, почему певец жестко избил петербуржца

Драка с Лепсом началась после перепалки в баре

Драка с участием Григория Лепса и его охранников наделала немало шума. Потасовка с 39-летним петербуржцем Дмитрием началась после ссоры в баре. Как утверждает адвокат мужчины, певец якобы хотел сыграть с ним в нарды и поставил на кон 10 тысяч долларов. Но у оппонента таких денег не оказалось, из-за чего и начался конфликт. Но у самого бара, где произошла ссора, оказалось другое мнение о произошедшем.

- Исходя из разговора со своими сотрудниками, которые работали в ту смену, я знаю, что вся движуха происходила именно на улице, - поделился с "КП-Петербург" совладелец бара Николай Белоусов. - Со слов персонала, до этого была словесная перепалка между гостями заведения и самим Григорием Лепсом. Перепалка произошла из-за пьяных гостей. Насколько я понимаю, они не очень красиво высказывались в сторону Лепса.

Что интересно, после драки, по словам совладельца бара, и Лепс, и его оппонент вернулись обратно. Там больше ссор у них уже не было.

- Они все вместе вернулись в бар. Там внутри все спокойно было. Лепс сделал еще заказ, рассчитался и уехал, - делится Белоусов.

Совладелец заведения подтвердил, что певец оставил в баре 12 тысяч рублей. Он пил виски, пиво и заказал себе яблоко.

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