В Петербурге подвели итоги II Международного форума графического дизайна

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В Санкт-Петербурге завершился II Международный форум графического дизайна, в рамках которого проходила обширная программа выставок и конкурсов творческих работ, а также демонстрация отечественных инновационных решений в области цифровых технологий. Организатором Форума традиционно выступил Институт графического дизайна Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Мероприятие объединило под своей эгидой научно-практическую конференцию, круглые столы и мастер-классы, посвященные различным аспектам развития теории и практики такого средства визуальной коммуникации, как графический дизайн.

Проект запущен Институтом графического дизайна СПбГУПТД в 2016 году в формате международной конференции «Графический дизайн: традиции и инновации», а с прошлого года он прибрел статус форума, призванного создать в России мультифункциональную платформу для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем графического проектирования, взаимосвязи традиций и инноваций в дизайне, а также профессиональной подготовки в условиях стремительного развития цифровых технологий.

II Международный форум графического дизайна – это 3 дня насыщенной программы; более 700 участников - специалистов в области визуальных коммуникаций, представителей дизайн-студий, рекламных и диджитал-агентств, издательств, веб-студий, научных и образовательных организаций; технологичные и современные локации, в том числе Лаборатория виртуальной моды и цифрового дизайна СПбГУПТД, университетская Точка кипения, Государственный Русский музей, творческие пространства Института графического дизайна.

Мероприятие стало площадкой для коммуникации и объединения лучших практик таких учебных заведений, как Национальный институт дизайна, Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина, Омский государственный технический университет, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского.

Церемония открытия Форума

На церемонии открытия Форума с приветственным словом выступила директор Института графического дизайна, заведующая кафедрой дизайна рекламы СПбГУПТД Алина Сухарева: «Я бы хотела отметить уникальность формата нашего проекта, а также необходимость в ведении диалога специалистов в области графического дизайна. Она продиктована постоянно растущим интересом к российской методике обучения, к нашим мастерам и их работам. Форум привлекает все большее внимание со стороны известных российских специалистов и зарубежных коллег, исследующих современные тенденции и проблемы графического дизайна. Безусловно, это задел к тому, чтобы стать международной площадкой для развития как новых направлений в графическом дизайне, так и выявления новых лиц и талантов».

Со словами приветствия к почетным гостям также обратились председатель правления Санкт-Петербургского союза дизайнеров Сергей Дужников, председатель секции теории и педагогики Санкт-Петербургского Союза дизайнеров Игорь Клюшкин, проректор по развитию образовательных программ СПбГУПТД Наталья Климова, заведующая кафедрой графического дизайна в арт-пространстве СПбГУПТД Марина Кузнецова, заведующая кафедрой общепрофессиональных дисциплин Национального института дизайна Ольга Яцюк, главный художник издательства «Аркадия» Александр Андрейчук, руководитель Центра креативных индустрий Капеллы Светлана Куропаткина, заведующий сектором Русского музея по работе с молодежной аудиторией Антон Шевердяев, профессор кафедры дизайна рекламы СПбГУПТД Владимир Лаптев, директор Городского студенческого пресс-центра Екатерина Туголукова.

VII Международная научно-практическая конференция «Графический дизайн: традиции и инновации»

Работа конференции была организована по трем секциям: «Теория и практика в современных тенденциях графического дизайна» (модератор – профессор Владимир Лаптев), «Дизайн в цифровой среде: актуальные вопросы теории и практики» (модератор – профессор Нина Дворко) и «История, теория и практика дизайн-образования» (модератор – доцент Лариса Никульшина).

Представленные на конференции доклады были посвящены разноаспектным проблемам традиций и инноваций в развитии графического дизайна, широкому диапазону современных художественных практик, в которых тесно взаимодействуют визуальный дизайн и цифровые технологии. Участие в работе конференции принимали также аспиранты и магистранты Института графического дизайна, представив интересные и содержательные доклады. Участники отметили актуальность обсуждаемых вопросов на секционных заседаниях, вклад Института графического дизайна СПбГУПТД в развитие и совершенствование системы профессиональной подготовки специалистов. По итогам конференции выйдет сборник научных работ.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Мастер-классы от ведущих графических дизайнеров Петербурга

Традиционно большим интересом на Форуме пользовалась серия мастер-классов от ведущих специалистов в области графического дизайна, анимации, цифрового медиапроизводства и гейм-дизайна. В этом году в университетской «Точке кипения – ПромТехДизайн» участников ожидала насыщенная программа из пяти мастер-классов: «Гармония эргономики и эстетики в дизайне упаковки» от графического дизайнера Екатерины Викулиной, «Цифровая скульптура в производстве компьютерной графики» от разработчика цифровой продукции для 3D печати Анны Земляной, «Принципы, специфика и различия механической и покадровой анимации» от графического дизайнера, 2D/3D аниматора Ирины Николаевой, «Основы анимации игрового персонажа в Unity» от гейм-дизайнера Романа Иванова, «Видеопродакшн. Современные подходы» от члена Союза художников, доцента кафедры дизайна рекламы СПбГУПТД Валерия Шабловского.

После мастер-классов для участников Форума были проведены экскурсии по креативным пространствам университета. Особый интерес вызвало цифровое оборудование и иммерсивные технологии, представленные в Лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна СПбГУПТД.

Заключительным аккордом II Международного форума графического дизайна стал круглый стол «Рекламное и PR - продвижение дизайнера в информационном пространстве. Работа со СМИ и блогосферой», модератором которого выступила доцент кафедры дизайна рекламы СПбГУПТД Екатерина Туголукова, а также посещение корпуса Бенуа Русского музея, где состоялся мастер-класс «Русский авангард и дизайн» от заведующего сектором Русского музея по работе с молодежной аудиторией Антона Шевердяева.

Экспозиции II Международного форума графического дизайна

В рамках Форума в выставочных пространствах главного корпуса СПбГУПТД были открыты Международная выставка творческих работ преподавателей и дизайнеров «Диалог 10: Традиции и новаторство в современном искусстве» и Международная выставка-конкурс дизайнерских проектов, курсовых и дипломных работ студентов «Мастер и ученик». В последней принимали участие преподаватели – руководители проектов в области графического дизайна из российских и зарубежных вузов. Призеров и победителей конкурса определило экспертное жюри под председательством главного художника издательства «Аркадия», члена Союза Дизайнеров России Александра Андрейчука. По результатам конкурса состоялось награждение победителей по различным номинациям.

Подводя итоги работы II Международного форума графического дизайна, директор Института графического дизайна СПбГУПТД Алина Сухарева отметила, что Форум, проходящий в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, является значимым событием, и ежегодно объединяет педагогов, дизайнеров и художников, представителей учреждений культуры и искусства, а также студентов и аспирантов из регионов России и зарубежных стран для обмена практическим опытом, идеями и научными знаниями в области графического дизайна.