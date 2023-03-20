Труп петербургского риелтора нашли на даче с большой нарколабораторией

Петербургский риелтор умер у своей дачи в Тосно, в которой устроил нарколабораторию Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области неожиданно умер риелтор из Санкт-Петербурга. 30-летний мужчина был успешен в своей профессии, но как оказалось, на даче у него была организована нарколаборатория. Тело обнаружила сестра умершего 18 марта 2023 года, когда приехала навестить брата. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 18 марта около 23 часов 37-летняя петербурженка приехала на дачу своего 30-летнего брата на Лесной улице в Тосно и обнаружила на улице труп родственника. На теле погибшего сотрудника риелторской фирмы не было внешних признаков насильственной смерти, - рассказал источник.

Женщина вызвала сотрудников полиции. Те прибыли на место, вошли в дом и обнаружили нарколабораторию, где было 27 канистр с жидкостью, весы, колбы, насос, противогазы и комбинезон для химической защиты. Там же были два мешка с белым порошком общей массой в 50 килограммов. Экспертиза установила, что в мешках были наркотики.

На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Причина смерти риелтора устанавливается.