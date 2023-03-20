Марки с первыми весенними цветами появились в почтовых отделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Спецгашение почтовых марок из серии «Флора России. Первоцветные» состоялось 17 марта в Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-служба УФПС.

На почтовых марках изображены: первоцвет Юлии, вербейник обыкновенный, очный цвет полевой и кортуза сибирская.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения, который действует только один день. Вся почтовая продукция, погашенная этим штемпелем, приобретают дополнительную филателистическую ценность.

«Символично, что церемонию специального гашения мы провели в Ботаническом саду Петра Великого —это один из символов нашего города. Именно здесь каждый год горожане могут увидеть первые распустившиеся весенние цветы.

Выпуск марок и специального почтового штемпеля — подарок Почты России всем любителям истории и филателии. Эта продукция уже поступила в продажу почтовых отделений. Её можно использовать для отправки почтовой корреспонденции и коллекционировать», — сказала заместитель директора макрорегиона Северо-Запад Почты России Наталья Парфёнова.

Фото: пресс-служба УФПС.

«Нам особенно приятно, что Ботанический сад Петра Великого БИН РАН был выбран местом проведения Церемонии специального гашения, ведь в этом году мы празднуем 200-летие указа об именовании Ботанического сада на Аптекарском острове Императорским. Такая акция показательна и интересна. Мы всегда консультируем Почту России в отношении изображений растений, чтобы там было все правильно, не было ошибок в латинских названиях, и мы это сотрудничество будем продолжать.»,— сказал директор БИН РАН, доктор биологических наук Дмитрий Гельтман.

Стоимость марки: 63 руб. Художник-дизайнер: Марина Бодрова. Общий тираж по России: 60 000 марок.

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