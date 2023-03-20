«Комсомолка» провела первый девичник «Медиаледи» и приблизила весну в Петербурге

«Комсомолка» провела первый яркий девичник «Медиаледи» и приблизила весну в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весна в Северной столице только начинает вступать в свои права, но мы решили приблизить время красоты, вдохновения и веры в лучшее. «Комсомолка» устроила настоящий праздник женственности и красоты для бизнес-леди Северной столицы. Наш весенний девичник прошел в прекрасном воздушном пространстве с захватывающим панорамным видом - в винном баре «Небо и вино» и был незабываем. Гостей ждали интереснейшие мастер-классы и викторины, бьюти-зона, гастрономические изыски, а также возможность сделать фото на фоне панорамных видов Петербурга. И конечно, музыка, игристое и веселье – да-да, все было супер!

Наш весенний девичник прошел в прекрасном воздушном пространстве с захватывающим панорамным видом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К ОТДЫХУ - ГОТОВ

- Международный женский день уже прошел, но настоящая весна в Петербурге еще не наступила. Поэтому мы решили, что ее надо призвать - провести праздник и показать, что красота спасет мир! - приветствовала гостей генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды» Ирина Жеглова.

Театр начинается с вешалки, а наш девичник - с welcome-зоны, где наши гостьи из рабочей обстановки погружались в легкую и непринужденную атмосферу. Согласитесь, бокал игристого помогает нас троиться на волну праздника. Организовать ее нам помогли наши друзья - сеть винотек JOIA. Кстати, в эту зону можно было вернуться в любой момент, чтобы принять участие в дегустации напитков и сыграть в винное казино.

Гости пробовали игристое из разных стран мира. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И все же наше мероприятие - это не просто встреча друзей и единомышленников, это необычные мастер-классы, развлечения. Это возможность проявить свои таланты и получить новые полезные знакомства. В непринужденной обстановке сделать это очень легко.

Дамы вместе с цветочным салоном «Статский» делали яркие букеты из сухоцветов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наши гостьи вместе с цветочным салоном «Статский» делали яркие букеты из сухоцветов, а с «Добропочтой» - отправляли открытку особенным деткам ко дню рождения.

А с «Добропочтой» - отправляли открытку особенным деткам ко дню рождения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А при желании каждая дама могла позировать художнице от компании Nethouse и получить на память шарж.

...и попозировать художнику от компании Nethouse. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

УГАДАЙ АРОМАТ

Компания АСПЕРА оборудовала настоящую Аромастанцию и приглашала всех желающих принять участие в аромавикторине. Задача, на первый взгляд непростая - угадать аромат. Но девушки прекрасно с ней справились! А все потому, что уже знают о пользе эфирных масел и ароматерапии. На все случаи жизни у природы есть свой аромат, который помогает справиться со стрессом, сконцентрироваться, поддержать иммунитет. И если нет возможности ехать в горы или хвойный лес, можно приобрести качественные эфирные масла и получать такую же пользу. Кстати, в линейке продукции компании АСПЕРА есть не только эфирные, но и косметические масла, которые можно наносить на кожу и добавлять в крема. И масляные сыворотки - для кожи лица, рук, ногтей.

Все желающие могли принять участие в аромавикторине. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если самому подбирать ароматы сложно, в АСПЕРА можно купить специальные комплексы, подобранные для решения конкретных проблем. Недавно в компании появилось комплексное решение проблемы выпадения волос - сыворотки Floema. Они комплексно воздействуют на кожу головы, уменьшают выпадение волос и оптимизируют цикл их роста. Всю продукцию компания производит в Петербурге на основе качественного европейского растительного сырья. Продукция клинически протестирована и ее эффективность доказана.

Интернет-эксперт в области красоты Ксения Душечкина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КРАСОТА РЯДОМ

Поскольку наш праздник был только для женщин, то и атмосфера в зале создавалась именно для леди. Огромный интерес у гостей вызвала коллекция модных дамских шляпок от известного дизайнера Анны Михайловой. Вот уже 12 лет шляпки из Санкт-Петербурга красуются на самых гламурных скачках мира: Англии, Арабских Эмиратах, Америки, Европы и, разумеется, России. А сейчас эти уникальные вечерние головные уборы смогли примерить на себя и петербурженки.

Популярный блогер Татьяна Соловей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но, пожалуй, больше всего гостей привлекла бьюти-зона еще одного нашего партнера - ведущего российского производителя профессиональной косметики компании ARAVIA. Там эксперты косметологи делали уходовую процедуру для рук - «Холодную парафинотерапию» от ARAVIA Professional. А специалист Учебного центра ARAVIA консультировал, как правильно ухаживать за кожей рук и ногтями и подбирать нужные средства из ассортимента ARAVIA Professional.

На девичнике гости успели все: побывать у косметолога и протестировать продукты компаии ARAVIA Professional Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От желающих совместить приятное с полезным - отдых с посещением салона красоты - не было отбоя. И неудивительно, ведь за 15-20 минут специалисты творили настоящее волшебство - кожа рук становилась суперувлажненной, без сухости и шелушений. Если пользоваться косметикой регулярно, то укрепятся ногти и кожа рук станет гладкой и здоровой. К слову, все наши гости получили подарки - наборы косметики ARAVIA Professional. Так что теперь заботиться о красоте рук прекрасным дамам будет намного проще.

...и побаловать себя десертом от кондитерской «Тройка»… Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ярким завершением весеннего девичника «Комсомолки» стал фирменный торт от кондитерской «Тройка». Впрочем, каждая минута нашего праздника была наполнена незабываемыми моментами. Так что нашу встречу прекрасные леди будут вспоминать еще долго – как минимум до следующей.

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