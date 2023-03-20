Звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин попал под суд в Петербурге по подозрению в пьяной езде

Звезда сериала "Кухня" попал под суд в Петербурге по подозрению на пьяную езду на Mercedes Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда сериала "Кухня" и "Бандитский Петербург" Михаил Тарабукин окажется на скамье подсудимых. Актера подозревают в пьяной езде по Подмосковью на своем автомобиле Mercedes-Benz. Дело в отношении артиста поступило 20 марта 2023 года в Мировой суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов гоода.

- Актер "Бандитского Петербурга" объяснит мировому судье Петербурга отказ от освидетельствования. Дело пришло по подведомственности от мирового судьи судебного участка №348 Мытищинского района Московской области, - рассказали в суде.

Так, в протоколе говорится, что поздно ночью 20 января этого года в городе Мытищи в Подмосковье был остановлен Mercedes-Benz за рулем которого находился известный актер. Сотрудники дорожной полиции заметили признаки алкогольного опьянения у водителя: от него пахло спиртным, говорил артист немного не четко, да и позы были неустойчивые. Однако от медицинского освидетельствования Тарабукин отказался. Также он отказался от дачи показаний и подписи протокола. Теперь же с этим инцидентом будет разбираться суд.