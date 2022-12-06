«Индекс борща» в Петербурге снизился на 10 рублей

В Петербурге снизилась стоимость борща Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несмотря на то, что Санкт-Петербург оказался одним из самых дорогих городов-миллионников в стране, в том числе и по продуктовой корзине, "индекс борща" в Северной столице продолжает снижаться. В декабре 2022 года город на Неве вошел в топ-10 городов с самым дешевым борщом. Причем, по сравнению с ноябрем стоимость супа снизилась почти на 10 рублей. Об этом сообщается в проекте, информационным партнером которого выступает "Комсомольская правда".

- Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав декоративные элементы и приправы, а также заменили говядину на курицу. Так, узнаем стоимость продуктов для приготовления всеми известного блюда на семью из четырех человек, которую мы собираем ежемесячно в разных городах России, - сообщают партнеры проекта.

Так, в декабре кастрюля супа из картофеля, капусты, лука, моркови, свеклы, чеснока, куры, сметаны, а также хлеба вприкуску, в Петербурге обойдется в 114,33 рублей. В ноябре тоже самое обошлось бы в 123,01 рубля.

В среднем по России "индекс борща" - 148,86 рублей. Самый дорогой борщ выйдет в городе Анадырь - 376,74 рублей, а также в Магадане - 314,73 рублей. А самый дешевый борщ в 108,22 рублей в Нижнем Новгороде.