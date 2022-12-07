Если звезды съезжаются, значит, это им нужно: Ректорский клуб СПбГУП готовится к 300-му заседанию

Александр Запесоцкий с Семеном Альтовым, Романом Громадским в образе Деда Мороза и тигром, символом наступающего 2010 года. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

В советское время клубы по интересам были в каждом дворце культуры. Сегодня люди с головой ушли в онлайн, а на живое общение и дружеское рукопожатие времени не осталось. Тем удивительнее, что ректорский клуб Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов живет ярко и весело уже 25 лет. Первое заседание прошло 13 апреля 1997 года, а на днях состоится 300-е. Начало приятной традиции положил неутомимый на выдумки ректор, академик Александр Запесоцкий.

- В советское время наш вуз изучал досуг людей, клубную жизнь - мы знаем, как это важно, - объясняет Александр Запесоцкий. - Что в 1990-х, что сегодня на заседаниях в стенах вуза собирается элита Петербурга. Известнейшие артисты поют, танцуют и читают стихи со сцены не ради денег, а исключительно для удовольствия. Это форма жизни творческой интеллигенции.

Заседания проходят дважды в месяц по воскресеньям. Знаменитости съезжаются с семьями и проводят в вузе середину дня. Клуб стоит на трех китах: спорт, творческое общение и семейный отдых. Друзья вуза тренируются в Спортивно-оздоровительном комплексе имени Боброва, дегустируют шашлык в ходе импровизированного капустника и завершают день неформальным общением. На сегодня клуб включает более 150 членов.

Почему знаменитости стремятся в университет по воскресеньям и что здесь находят? Спросили у самих членов ректорского клуба.

Семен Альтов, писатель-сатирик:

- Являюсь членом клуба, наверное, с самого его основания. Он позволяет на время забыть о жизненных сложностях мира вокруг и нормально пообщаться. Думающий человек - даже такой умный, как я - не должен вариться в собственном соку: мы существа социальные. Каждый раз приезжаю в университет и поражаюсь теплой атмосфере и новинкам. Вот недавно после грандиозного ремонта тренажерный зал открыли - теперь он лучший среди университетских в стране. СПбГУП продолжает процветать.

Сергей Селин, актер театра и кино:

- Говорят, первые заседания проходили с пластиковыми стаканчиками и одноразовыми столовыми приборами. Посмотрите на клуб и вуз теперь! Сегодня только в СПбГУП могут взять и открыть лучший спортивный зал в городе. Наши заседания - нечто наподобие квартирника старых добрых друзей: все по очереди выступают, мужчины обсуждают политику и футбол, женщины говорят о моде и семье. А вдохновитель происходящего Александр Запесоцкий - всегда с удовольствием еду повидаться с этим умнейшим человеком и подпитаться его неуемной энергией.

Николай Буров, Народный артист России:

- Я был приглашен в клуб больше пятнадцати лет назад и с радостью откликнулся: всегда относился к СПбГУП с громадным интересом. Я член множества клубов, но ректорский клуб - особое место, где проводишь время с особым удовольствием и получаешь уникальный шанс пообщаться с людьми, с которыми редко пересекаешься в обычной жизни. Вуз собирает вокруг себя известных петербуржцев. В новаторстве одновременно с правильной консервативностью залог бесконечного успеха этого проекта и всей деятельности вуза. То, о чем мы говорим здесь, гораздо ценнее протокольных собраний: это желанная «необязаловка» для людей, живущих в обязательности.

На встречах есть место спорту. На фото с ракеткой в руках Владимир Яковлев, на тот момент губернатор Петербурга. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Виктор Новиков, худрук театра имени Комиссаржевской:

- Состою в клубе лет двадцать. Помню, как здесь собирались такие легенды, как Дмитрий Лихачев, Даниил Гранин, Кирилл Лавров. Сегодня в клубе тоже поднимают вопросы науки, культуры и выше - развития общества. Очень приятно сюда возвращаться, видеть друзей и, вспоминая прошлое, рассуждать о том, как нам построить светлое будущее. Это больше, чем совместный отдых: это шанс вернуться в молодость, посмотреть друг другу в глаза и обогатиться.

Ирина Тайманова, режиссер:

- СПбГУП одна из моих малых родин. Когда началось бурное развитие университета, здесь стала собираться суперэлита России - академики с мировыми именами, знаменитые писатели, музыканты. Я, как режиссер телевидения, с большим интересом делала передачи, посвященные творческим встречам в вузе, героями которых становились Ростропович, Лихачев, Гранин, Вознесенский. В университете возник удивительный творческий союз, который, впрочем, продолжает расширяться за счет молодых талантов. Александр Запесоцкий умеет дружить, круг его товарищей обширен и включает людей высочайшего уровня.

Николай Беляков, академик РАН:

- Мы познакомились с Александром Запесоцким в 1970-х, а спустя 20 лет он пригласил меня в клуб как ректора Медицинской академии постдипломного образования. Я всегда восхищался оригинальностью его мышления. Вот и с клубом та же история - в каком еще вузе есть подобный? Здесь приятная атмосфера, выступают лучшие артисты города, бывают выдающиеся петербуржцы, которые за годы стали мне близки. Это полезно для здоровья, могу сказать как доктор! Нельзя дружить только с коллегами - важно выходить за пределы сферы своей деятельности. Это делает человека богаче.

Успевают члены клуба и пообщаться в неформальной обстановке (на снимке академик Николай Беляков и Народный артист РФ Николай Буров). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лариса Пасешникова, первый проректор СПбГУП:

- Пришла в клуб в 1998-1999 годах. Это чудесное место, где собираются интереснейшие люди города и страны, чтобы пообщаться в неформальной обстановке. Некий комплексный отдых выходного дня: мы занимаемся спортом, делимся своим творческим потенциалом, заводим друзей. Многие приходят с семьями, за годы в клубе выросли дети и появились внуки. А главное - люди узнают вуз изнутри и приобщаются к нашим ценностям. Потом, в деловой обстановке, когда все наденут костюмы, дружеские отношения помогут вместе создавать проекты и работать на благо родного города.

Татьяна Трофимова, член-корреспондент РАН,доктор медицинских наук:

- За 10 лет в клубе меня не покидает ощущение радости и стабильности. Это прекрасная константа, дающая гармонию, которая так необходима в нынешний период серьезных перемен. Члены клуба - удивительный микс творческой интеллигенции и выдающихся специалистов в различных областях. Привлекательным его делает и атмосфера - она как глоток свежего воздуха. Вместе мы не только отдыхаем, но и «сверяем часы» - даем разностороннюю оценку происходящему вокруг.

Александр Марков, профессор СПбГУП:

- Я здесь не просто душевно обогатился - благодаря клубу у меня… появились два внука. Когда дочери поставили бесплодие, именно новый товарищ из клуба помог отыскать лучших докторов. Сегодня одному внуку 14 лет, а другому 8.

ДОСЛОВНО

«Петербург располагает настоящей элитой, но собираться ей негде. Лично мне всегда было недостаточно поводов общаться с друзьями, а друзей у меня немало. Отсюда и идея ректорского клуба. Мы собираемся пару раз в месяц с октября по апрель. Когда я начинал преобразования в вузе, многие предрекали им скорый конец. Но не только вуз, но и ректорский клуб пережил это злословие и его авторов».

(Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, академик.)

КОНКРЕТНО

В заседаниях ректорского клуба участвовали:

- Почетные доктора СПбГУП Жорес Алферов, Михаил Бобров, Андрей Вознесенский, Даниил Гранин, Михаил Пиотровский, Борис Эйфман

- Народные и заслуженные артисты Олег Виноградов, Михаил Боярский, Роман Громадский, Зиновий Корогодский, Иван Краско, Игорь Скляр, Андрей Ургант, Георгий Штиль, Роман Виктюк

- Государственные и общественные деятели Владимир Яковлев, Елена Драпеко, Владимир Чуров

- Деятели культуры, искусства, спорта Юрий Шварцкопф, Алексей Герман, Григорий Ястребенецкий, Марк Тайманов.