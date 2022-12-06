На рэпера Oxxxymiron* завели дело за песню «Ойда»

На рэпера Oxxxymiron завели административное дело за песню "Ойда". Фото: кадр из видеоклипа на песню "Ойда"

Прокуратура Петербурга потребовала запретить к распространению на территории России песню рэпера Oxxxymiron* «Ойда» на территории России. Кроме того, на петербуржца Мирона Федорова - настоящее имя исполнителя - завели административное дело за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

- В отношении Федорова М. Я. прокуратурой Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушении, и проведении административного расследования, - говорится в тексте письма (имеется в распоряжении «КП-Петербург»), направленного ведомством в адрес Лиги безопасного Интернета.

Причиной возбуждения дела стал текст песни «Ойда», клип на которую ранее был опубликован на различных видеосервисах. Экспертиза, проведенная по запросу прокуратуры, выявила публичные призывы к нарушению целостности России и лозунги с позитивным отношением к этому событию.

Сейчас прокуратурой в Октябрьский райсуд Петербура направлен иск с требованием песню «Ойда» в России, ограничив доступа к ней в Интернете.

Напомним, что сам музыкант в настоящее время находится за границей, но клип на песню был снят в Петербурге.

* Внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.