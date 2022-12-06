Кавалер ордена Почета Семен Сытник: «Театр делает человека лучше»

Семена Сытника можно увидеть на сцене Александринского театра в постановке Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Фото: предоставлено театром

Поводов для беседы оказалось сразу несколько, поэтому местом встречи мэтр назначил свой деканский кабинет на Факультете театрального искусства Высшего художественно-технического института.

Юбилей мастера

- Вот этот кабинет, видите, полностью сделан так, как будто бы отсюда только что вышел Игорь Горбачев. Мы много раз переезжали с места на место, но вот эти старые шкафы, кресло, стол, уникальные фотографии под стеклом, его пепельница, его портрет на стене - мы все это сохранили. Так что он как будто бы только что вышел, а я - только что сел.

- У него недавно был юбилей, отмечали?

- Да, Игорю Олеговичу исполнилось бы 95 лет, и мы, конечно, устроили день памяти в его честь. Пригласили учеников и поклонников, всех, кто помнит, любит и уважает народного артиста. На Литераторских мостках Волковского кладбища у надгробного памятника собралось более ста человек. Произнесли памятные речи, возложили цветы. А потом, здесь у нас в институте, устроили потрясающий вечер. Набился полный зал. Мы вспоминали о нем, показали два уникальных кино-документа: сцену вранья Хлестакова из «Ревизора» и сцену из многосерийного фильма «Операция Трест» в его в исполнении.

- Георгий Товстоногов относил Горбачева к пятерке лучших актеров мира.

- Да, это так. Горбачев и режиссером был недюжинного таланта и педагогом от бога. Но в перестроечное время стал идеологически неугоден Пушкинскому театру (Александринка, - прим. редакции) и его постарались снять с должности худрука. Для этого все было подготовлено: общее голосование труппы, большинство «за»… Я один выступил в защиту своего друга и любимого режиссера, сказав собравшимся, что они ничего не понимают в театре. После этого на протяжении семи лет мне не давали ролей. Совсем.

- Как вы это выдержали?

- Потихонечку спиваться начал. Жена Люся меня вытаскивала. Директор впрямую просил уволиться. А Люся говорит: «А ты скажи ему, что уволишься, но только после него». Я не собирался уходить из театра, меня учитель туда привел.

Юбилей «Школы русской драмы»

- То есть вы оба находились в жесткой опале, но умудрились открыть собственный театральный институт. Это как?

- В тот тяжкий период мне позвонил наш с Игорем Олеговичем бывший ученик Володя Стародубцев. Он у нас только два курса окончил.

- Семен Семенович, а где Горбачев?

- Дома сидит.

- А он не хочет свой институт основать?

- Володя, ты трезвый сейчас?

- Абсолютно.

Звоню Горбачеву, передаю разговор.

- Ты спросил, он трезвый?

- Говорит, что да.

- Хочу.

Так все и начиналось. Стародубцев, ставший бизнесменом, много лет оплачивал аренду помещений для Школы в Университете профсоюзов у Александра Запесоцкого и помогал студентам материально. Но, по сути, это было возрождение той самой Школы русской драмы, которую открыли еще в 1779 году при Александринском театре, и она вскоре получила статус Императорского театрального училища.

После смерти Игоря Олеговича в 2003-м, в знак глубокого уважения, нашей Школе было присвоено его имя. В 2020-м мы стали факультетом театрального искусства Высшего художественно-технического института на Моховой, 40. И надо сказать, нам здесь очень комфортно. У каждого курса есть своя аудитория для мастерства и, что очень важно, своя студенческая комната отдыха с диваном, столом, холодильником, микроволновкой и чайником. У нас высококлассные преподаватели по всем дисциплинам: вокалу, танцам, фехтованию, пластике и актерскому мастерству. Среди них есть, как наши выпускники, так и мэтры. Например, сценическую речь и художественное слово ведет мой однокурсник - директор Дома радио Юрий Радкевич.

Из провинциалов - в герои-любовники

- Вы учились здесь же, на Моховой улице, только в доме 35, и вам тоже очень повезло с педагогами.

- Повезло - это не то слово. Точнее сказать - кепкой поймал метеорит. Я родился и вырос на родине Гоголя в Полтаве, сразу после выпускного вечера - в том же костюме, с одним чемоданчиком поехал в Ленинград поступать в Театральный. Когда вошел в аудиторию, вздрогнул: приемную комиссию возглавлял человек, которого знала вся страна, - Меркурьев! Очень громко что-то я прочитал из Маяковского и был уверен в своем провале. Но меня приняли... Так моими учителями стали выдающиеся педагоги Василий Васильевич Меркурьев и Ирина Всеволодовна Мейерхольд (дочь режиссера Всеволода Мейерхольда, - прим. редакции).

- Что было самое трудное во время обучения?

- Собраться! Я был молодой и симпатичный.

- Красавчик?

- Симпатичный, скажем так. У меня провинциала от этого города, от этих девчонок глаза разбежались… И у них на меня тоже разбежались… Но Меркурьев и Мейерхольд были снисходительны и терпеливы. Они были настоящей семьей: трое своих детей и четверо приемных. И к студентам они относились, как к собственным детям. Меня они любили совершенно искренне. Однажды я лишился стипендии из-за того, что схлопотал двойку, сказав на занятиях по русскому театру, что «Чайка» - плохая пьеса. Так они целый семестр платили мне стипендию 30 рублей из собственного кармана.

Заслуженный артист России Семен Сытник более 50 лет служит в Александринском театре. Фото: предоставлено театром

- И вы сразу после вуза попали в Александринку?

- В 1969-м я окончил курс в амплуа герой-любовник, режиссеры из разных городов приглашали меня в свои театры. Но ректор нашего вуза настаивал, чтобы я поехал в Волгоград в только что открывшийся ТЮЗ. Там сразу предоставлялась квартира, обещались главные роли и даже отсрочка от армии. Но за три для до распределения Меркурьев убедил ректора оставить меня в Ленинграде для Пушкинского театра. А мне он сказал: «Иди в театр, если будет армия, я все устрою». И он сделал семь или восемь отсрочек. Звонил командующим, даже не называя своего имени и отчества, его узнавали просто по голосу: «Вот ведущий артист стоит передо мной, а вы его призываете. Вы что хотите, чтобы театр рухнул?». И меня оставляли в покое. В этом театре я работаю уже 53 года. Играл в одних спектаклях с Меркурьевым, Толубеевым, Фрейндлихом и Горбачевым.

- Но и преподавать начали одновременно?

- Да, Меркурьев не только привел меня в театр, но и пригласил к себе на курс. И было мне поначалу очень трудно от неопытности. Это сейчас у меня уже колоссальный опыт работы и на сцене, и в мастерской, есть что отдать студентам и чему научить их, поэтому получаю удовольствие. Отдавать невероятно приятно.

«Не все выпускники попадут в театры»

- Вместе с Игорем Горбачевым вы выпустили не один десяток выдающихся артистов, среди которых Сергей Бызгу, Александр Баргман, Дмитрий Воробьев, Андрей Шимко и многие другие. А какие сегодняшние студенты?

- Сейчас одновременно веду два курса, второй и третий. Первым занимается Андрей Шимко. Так вот все эти студенты в подавляющем большинстве росли без отцов с сильно занятыми работой мамами. Такое своеобразное поколение, недополучившее любви и тепла. Первые полгода обучения они всего боятся и не доверяют. Приходится отогревать, отпаивать чаем, разговаривать по душам. Постепенно оттаивают и раскрываются. Есть и еще одна беда - это совершенно не читающее поколение. Многие даже школьной программы толком не знают. Я иногда им что-нибудь читаю вслух из классики, слушают, как в первый раз.

- Как же они без книг профессию обретут?

- Они научатся читать и им понравится. Третий курс у нас небольшой: восемь девочек и два мальчика. Вот они получили задание по художественному слову подготовить отрывки из актерских мемуаров любого времени. Ну, и пошли в библиотеку, где прочли Людмилу Гурченко, Пьера Ришара, Валентину Серову, Лени Рифеншталь, Веру Комиссаржевскую и так далее. По итогу мы сделали спектакль, который планируем играть в библиотеках. Во-первых, атмосфера располагающая, во-вторых, внимание привлекает. Да и, как говориться, всем хорошим во мне я обязан книгам.

- Студенты знают, что после выпуска не все они попадут в театры?

- Конечно, не все, только пять процентов. Я им в самом начале обучения говорю об этом. А остальные должны заниматься чем-то другим, преподаванием или организацией детских театральных студий. Вот Сережа Бызгу. Не только в кино снимается, в театре играет и является мастером актерских курсов в институте, но студию детскую ведет, отвлекает ребят от всякой чепухи. И нет меры благодарности родителей ему. Театр нужен для того, чтобы сделать человека лучше.

«Мы обязательно должны победить»

- Вам недавно вручили орден Почета, для вас важна эта награда?

- Конечно, не так часто меня балуют наградами. Это дает уверенность, что идешь верным путем. Орден Почета, по сути, звание за огромное количество сыгранных ролей, выпущенных курсов, прочитанных на концертах произведений. Мне было приятно. В Смольном губернатор вручил лично. Я тогда специально отпросился с московских гастролей, чтобы получить награду в торжественной обстановке.

- Александр Беглов вам что-нибудь сказал?

- Нет, просто пожал мне руку. Я тоже не стал ничего говорить. В зале сидели люди разных профессий. Знаете, сейчас появилось недоверие к словам артистов. И в последнее время заслуженно. Хамство в адрес Родины, двойственная жизнь, бегство из страны в трудное для нее время. Наш народ живет очень непросто, а тут виллы, замки и собственные самолеты - балаган артистов и назначенной элиты. Слава Богу, теперь мы увидели, кто есть кто. Но будет еще много-много, друг Горацио, чудес.

- Семен Семенович, не могу вас не спросить об отношении к спецоперации на Украине…

- Да, я оттуда. А Полтава на Украине, это, как Ленинград в России - культурная столица. Город, пропитанный Гоголем, Короленко, Макаренко и Сухомлинским. Там был шикарный большой театр, где целый год работал Мейерхольд. Я там учился в русской школе, но и украинский нам тоже преподавали. Моя учительница по литературе часто просила меня читать вслух классу разные произведения. И я читал на двух языках. Каждый год до недавнего времени ездил туда, а сейчас не могу посетить могилы моих любимых родителей.

И я видел, что там творилось в последние несколько лет. Многие мои друзья, с которыми мы еще в младших классах вместе ходили во Дворец пионеров, играли в патриотических пьесах, вдруг престали говорить со мной по-русски и начали восхищаться гитлеровским режимом. Не знаю, что нужно сделать с людьми, чтобы они снесли памятник Пушкину и поставили памятник Мазепе. Но я верю Пушкину. Считаю, что сейчас мы воюем с фашистами и обязательно должны победить.

- Сегодня у многих повышенное чувство патриотизма.

- Вы не представляете, как набивается зал в Капелле на концерте «Россия, Русь, храни себя, храни». Это такое представление, когда звучит русская духовная музыка в исполнении хора и оркестра, и на этом фоне читаются стихи. Дирижер Владислав Чернушенко сам подобрал стихотворную программу для меня. Это наш не единственный с ним совместный проект в Капелле, но тут люди просто замирают, слушая Тютчева, Есенина и особенно Пушкина «Клеветникам России».

КОНКРЕТНО

Семена Сытника можно увидеть:

- на сцене Александринского театра в постановке Валерия Фокина «Один восемь восемь один» 27, 28 и 29 января 2023 года;

- на сцене Театра «Комедианты» в постановке Михаила Левшина «Дети Ноя» 23 декабря 2022, и 24 января 2023 года.