Тяжелый, но нужный: В Петербурге прошел специальный показ нового фильма «Плотник»

В этом году режиссер Авдотья Смирнова представила свой новый фильм «Плотник». Фото предоставлено пресс-службой МТС.

Должно ли кино говорить на сложные темы? Режиссер Авдотья Смирнова считает, что да. В 2022 году автор фильмов «Два дня», «Кококо» и «История одного назначения» представила свой новый фильм «Плотник». 5 декабря «Комсомолка» побывала на специальном показе картины в Петербурге и обсудила с актером Геннадием Смирновым («Время первых», «Улицы разбитых фонарей») и телевизионным обозревателем Ариной Бородиной нужно ли зрителю сегодня непростое кино.

ЧЕСТНОЕ КИНО

Фильм рассказывает о семье Осиповых из Ульяновска. Отец работает плотником, любит жену и единственного сына. Внезапная тяжелая болезнь ребенка в момент разбивает эту идиллию на тысячу осколков. Где искать помощь и поддержку? Как сохранить отношения со своими близкими и принять тяжелую правду? Все муки подобных вопросов показываются без смягчений и сглаживания углов - как в жизни.

- Когда я читал сценарий, то до последнего думал, что конец у фильма будет иной, - поделился своим мнением после показа актер Геннадий Смирнов. - Однако Авдотья Смирнова решила бескомпромиссно показать зрителю правду жизни, без заигрываний и прекрас. Картина не хочет нас обманывать и говорит с нами жестко, но честно. Как существовать в мире, который не может тебя утешить? Именно про это история Осиповых. Искренность и откровенность - одни из главных достоинств этой картины.

В ходе обсуждения мнение публики разделилось: кто-то считал, что фильму стоило бы закончиться иначе, но были и те, кто согласился с задумкой режиссера и сценариста.

Главу семьи Осиповых сыграл актер Сергей Уманов. Фото предоставлено пресс-службой МТС.

МАСТЕРСТВО РУССКОГО АКТЕРА

«Плотник» в очередной раз показал высокий уровень российской актерской школы. Все артисты очень живо и реалистично передали свои характеры и типажи. Помимо мастерства Сергея Уманова, сыгравшего главу семьи Осиповых, зрители отметили талант Анны Рыцаревой, ей досталась сложнейшая и очень важная роль - матери больного ребенка.

- Персонаж Анны Рыцаревой - блестящий типаж сложившейся русской женщины, следящей за скидками на «Амазоне» и бесконечно любящей свое дитя, которая готова просить о помощи даже статую Ленина, - говорит журналист Арина Бородина. - Это роскошная актерская работа, показывающая, что приходится во что-то верить, чтобы выдерживать все удары судьбы.

Во время просмотра многие зрители не могли сдержать слез. Фото предоставлено пресс-службой МТС.

БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ

Кроме важной и тяжелой житейской трагедии в одной семье, в картине отчетливо виднеются отсылки и явные метафоры на библейские сюжеты. Отца в фильме называют исключительно по фамилии - Осипов, он плотник, имеет жену Марию и сына, имя которого не упоминается. Уже одно это дает явные знаки любому, кто хотя бы примерно знаком с христианским учением. На этом намеки не заканчиваются, и они еще не раз будут встречаться по ходу сюжета. Авдотья Смирнова явно рисует параллели трагедии семьи, чей невинный ребенок страдает от недуга, со страданиями семьи Спасителя. Подобный дуализм - нечастое явление в современном отечественном кино, что выгодно отличает «Плотника» от других фильмов на тему человеческих отношений.

Во время просмотра зрители не могли сдержать слез. Примечательно, что на показе были родители детей с тяжелыми болезнями. Они признались, что фильм должны увидеть как можно больше людей. Это поможет многим осознать, какое счастье - иметь здорового ребенка и как нелегко приходится тем, кому выпадает иная доля.

ВАЖНО

Премьера фильма «Плотник» состоится 9 декабря 2022 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION от МТС.