Фонтанку и канал Грибоедова исключат из числа водных путей Петербурга

Еще немного, и канал Грибоедова получит статус федерального водного пути. А с ним Фонтанка, Мойка и другие реки и каналы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Фонтанка перестанет быть петербургской рекой. Такое неоднозначное решение вскоре будет оформлено документально. Ее, а также еще несколько рек и каналов исключат из перечня водных путей Санкт-Петербурга и передадут в федеральное ведение.

- Например, закрывать-открывать движение судов по этим акваториям будут федеральные ведомства. Это чисто техническое решение. Не могут реки, как и дороги, быть одновременно и в региональном и в федеральном ведении, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (92,0 FM) депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Всего в списке на исключение из статуса петербургских в законопроекте прописали три реки: Фонтанку, Мойку, Ждановку, а также Крюков канал, канал Грибоедова, Зимнюю канавку и Кронверкский пролив. Теперь регулировать правила судоходства, в том числе туристического, здесь будут не городские, а федеральные власти.

А вот причину, по которой понадобилось забирать управление водными путями у Смольного , депутат так и не объяснил.