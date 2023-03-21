Почта России бесплатно доставит 2 000 открыток из Русского музея. Фото: пресс-служба УФПС.

Посетители могли подписать открытки с изображением знаменитых шедевров мировой живописи – полотнами Казимира Малевича, Бориса Кустодиева, Карла Брюллова и др. и бесплатно отправить их в любую точку мира из пункта посткроссинга. Больше всего открыток из Санкт-Петербурга они отправили в Москву, Сибирь, в Беларусь и Казахстан, а также в Сербию, Италию, США, Нидерланды, Израиль.

Фото: пресс-служба УФПС.

«Мы благодарны за возможность присоединиться к торжественному событию и подарить гостям музея позитивные эмоции. Сегодня для сообщений и поздравлений люди чаще используют мессенджеры и электронную почту, но бумажная открытка продолжает радовать наших клиентов. Открытки, отправленные из красивых, исторических мест объединяют и помогают оставаться ближе друг к другу, даже когда их разделяют тысячи километров», – поделился директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Фото: пресс-служба УФПС.

В Русском музее продолжает работу почтовое отделение, в котором можно приобрести сувенирную продукцию, а также конверты, открытки и марки. Посетители могут не только пополнить личную коллекцию, но и поставить на почтовые сувениры специальный штемпель Русского музея, который придаст им дополнительную филателистическую ценность.

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