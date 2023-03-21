Проехавшего по льду Фонтанки на электросамокате мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей

Проехавшего по льду Фонтанки самокатчика оштрафовали на пять тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

Лихого любителя пощекотать себе нервы, а также испытать судьбу и лед на прочность нашли и оштрафовали. Речь идет о мужчине в красной куртке, который прокатился на электросамокате по весеннему льду реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Видео глупого подвига попало в социальные сети 20 марта 2023 года. Уже на следующий день компания кикшеринга Whoosh, которой принадлежит самокат, нашла нарушителя. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе сервиса.

- Сервис микромобильности Whoosh очень внимательно следит за нарушениями правил использования электросамокатов, особенно если они сопряжены с негативными последствиями для безопасности и комфорта жителей Санкт-Петербурга, - отметили в компании.

Дело в том, что каждый самокат оснащен IoT-модулем, который собирает всю информацию о каждой поездке. Несмотря на то, что сезон самокатов уже начался и петербуржцы успели совершить тысячи поездок, компания вычислила нарушителя. Мужчину, прокатившегося по тонкому льду оштрафовали на пять тысяч рублей. Но, по всей видимости, он сможет дальше пользоваться сервисом, так как аккаунт ему не заблокировали. Видимо, это будет следующая мера, если мужчина снова решит нарушить правила.