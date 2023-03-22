Спящий «Самсон». Кто разбудит промышленного гиганта

Название «Самсон» предприятие получило в 90-е. Фото: Артем КИЛЬКИН

Московское шоссе 13. По этому адресу находится главная проходная бывшего Ленинградского мясокомбината, в девяностые получившего название «Самсон». В 2000-е предприятие обанкротилось. Сейчас здания завода ютятся на окраине города, соседствуя с высотками. Совсем недавно у ворот находились статуи бронзовых быков. На данный момент символы предприятия отправлены на реставрацию, и, возможно, на место уже не вернутся, а отправятся к новому жилому комплексу «Московский, 65» - там они стояли изначально.

Главная проходная бывшего Ленинградского мясокомбината. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для того чтобы пройти к заводу, нужно перемещаться пингвиньим шагом по узкой и скользкой дороге, которая окружена синим забором. В советское время эта дорога была рассчитана только для перемещения заводского транспорта между корпусами. Сейчас жильцы окрестных домов часто сталкиваются с утренними пробками на этом участке. Есть сложности с заездом скорой и других спецслужб. Но расширять проезд пока не планируют.

Плакаты словно вчера из типографии. Фото: Артем КИЛЬКИН

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ВОССТАНОВИТЬ

С одной стороны дороги находятся цветастые яркие домики - это жилой комплекс с оптимистичным названием «Светлый мир.Жизнь», а с другой стороны словно параллельная реальность: опаленные стены, выбитые окна, строгие монументальные строения из красного кирпича, в которых остановилась жизнь.

Знаменитая мозаика мясокомбината. Фото: Артем КИЛЬКИН

О былых масштабах производства ныне напоминают лишь несколько корпусов. С трудом верится, что когда-то это было одно из передовых предприятий мясной отрасли. Продукция завода распространялась за пределами Ленобласти. А сейчас часть построек сдано в аренду небольшим производствам, а часть находятся в полузаброшенном виде. И этот облик заметно контрастирует с яркими многоэтажками, жители которых не хотят наблюдать из окон удручающий вид.

На стенах - газеты того времени. Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако с этим мнением не согласны участники проекта «Ленинградский мясокомбинат». Артем и Всеволод уже несколько лет занимаются сбором и изучением архивных материалов о бывшем предприятии, ведут тематический блог и остаются неравнодушными к сохранению облика предприятия.

Антураж здесь относительно сохранился. Фото: Артем КИЛЬКИН

- На территории время от времени происходят пожары, виновниками которых, в основном, являются подростки, а еще два года назад рабочие по указанию собственника обрушили трубу теплоэлектроцентрали мясокомбината, которая являлась частью культурного наследия. Мы даже направляли жалобу в КГИОП за неправомерные действия. Собственник, впоследствии, был оштрафован на 50 тысяч рублей за незаконный демонтаж. Только основные корпуса и теплоэлектроцентраль признаны объектами культурного наследия. За состоянием построек никто не следит. Результат плачевный: прогнившие полы, рухнувшие потолочные перекрытия. Я считаю, что территория может быть отреставрирована, и сейчас она имеет больше архитектурных, живописных качеств, нежели чем те современные жилые комплексы, что окружают завод, - рассказывает Артем.

Сохранились даже лифты - здание многоэтажное и было максимально организовано для удобства рабочих. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЖИЗНЬ ЗА ЗАБОРОМ

Проходим за огороженную синим забором территорию. Среди громадных индустриальных построек замечаешь бывший корпус предубойного содержания скота. Строители и рабочие завода прозвали его на американский манер Лайфстагом. Там теплится жизнь. Помещения сданы в аренду, и можно увидеть, как слоняются туда-сюда выходцы из среднеазиатских республик, которые занимаются труднообъяснимым производством.

Вид со смотровой площадки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Тут можно найти даже старые пропуска. Фото: Артем КИЛЬКИН

Раньше комплекс сооружений представлял собой несколько корпусов, соединенных таким образом, чтобы технологический поток производства был неразрывным. Сейчас внутри пахнет сыростью, а с потолка свисают настоящие сталактиты. Под ногами встречаются лужи солидола и остатки битого стекла. Складывается ощущение, что бродишь в подземелье после апокалипсиса. Только свет, проникающий в помещение через огромные настенные дыры, напоминает о том, что ты находишься над землей.

В башне был дегустационный зал. Фото: Артем КИЛЬКИН

Нарваться на останки животных проще простого. Фото: Артем КИЛЬКИН

В цехах запустение. Холодильно-колбасный корпус еще хранит остатки следы троллейных линий, по которым шло движение продукции. В убойно-разделочном заметно выделяется мозаика, на которой изображена охота. По предположению краеведов, автором каменного полотна могли быть студенты или художник мясокомбината.

Ленинградское производство славилось своей продукцией на всю страну. Фото: Артем КИЛЬКИН

Местные жители много лет ходят по этой дороге вдоль забора. Особенно неприятно идти тут ночью. Фото: Артем КИЛЬКИН

Башня, где когда-то существовал дегустационный зал, тоже завалена мусором. Если подняться наверх, то можно найти смотровую площадку, откуда видно все корпуса и город. Глядишь с высоты 42 метров вниз и невольно представляешь, какая жизнь кипела тут в прошлом столетии. Здесь было все как для работы, так и для отдыха сотрудников завода: фонтан, парк, а в подвалах находились бильярды, сауны, а в здании административно-бытового комплекса были конференц-залы. Озелененную часть украшал яблоневый сад, который каждый год взращивал 2 тонны плодов и обеспечивал фруктами все учреждения мясокомбината: детские сады и школы.

На каждом этаже было свое производство: скотобойня, обработка мяса и даже зал дегустаций. Фото: Артем КИЛЬКИН

Заброшенную часть «Самсона» облюбовали представители кинематографа. В 2022 году здесь проходили съемки фильма «Лучшие в аду». В кинокартине рассказывается об участии ЧВК «Вагнер» в текущих событиях на Украине. В одном из помещений завода остались реквизиты: плакаты, стулья, гильзы, а также «окровавленный» манекен.

Участники проекта «Ленинградский мясокомбинат» несколько лет занимаются сбором и изучением архивных материалов о предприятии. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «САМСОНА»?

Еще в 2021 году в администрации Московского района сообщили, что на месте бывшего мясокомбината планируют построить три детских сада, поликлинику, две школы и спортивную площадку. Однако план и сроки проведения работ так и не были озвучены. На сайте КГИОП также не нашлось проектов по реновации завода.

Район контрастов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшей реконструкции территории сомневаются и участники проекта «Ленинградский мясокомбинат»:

- Нужно понимать, что реновация должна быть полностью согласована с КГИОП (а это огромная бюрократическая работа). К тому же, она будет стоить сотни миллионов рублей. Навряд ли, найдется собственник, который будет тратить большие деньги, а также кучу сил и времени на реализацию сомнительного для его прибыли проекта, - рассказывает Всеволод.

Настоящий взгляд в прошлое. Фото: Артем КИЛЬКИН

Для удобства бывших сотрудников между корпусами были вот такие переходы. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте КГИОП отмечено, что мясокомбинат является выявленным объектом культурного наследия. На месте бывшего завода не планируется строительство. Под застройку уйдет только территория фармацевтической компании «Самсон-Мед», которая когда-то была частью промышленного предприятия. В данный момент компания осуществляет переезд на новую площадку в город Пушкин.

На бывшем предприятии царит мрачная атмосфера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Советские атрибуты остались на месте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Такое соседство смущает жителей новостроек. Фото: Артем КИЛЬКИН

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Территорию завода в начале 2000-х арендовали для игры в пейнтбол. Следы до сих пор остаются на стенах. А в 2012 году во время своего приезда в Петербург Мадонна приехала сюда для того чтобы снимать клип. Но у нее вроде бы так ничего и не получилось.