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Общество22 марта 2023 8:29

Спящий «Самсон». Кто разбудит промышленного гиганта

Корреспонденты «Комсомольской правды» узнали, что скрывается на полузаброшенных территориях мясоперерабатывающего завода и выяснили, есть ли будущее у предприятия
Юлия ШМАКОВА
Название «Самсон» предприятие получило в 90-е.

Название «Самсон» предприятие получило в 90-е.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Московское шоссе 13. По этому адресу находится главная проходная бывшего Ленинградского мясокомбината, в девяностые получившего название «Самсон». В 2000-е предприятие обанкротилось. Сейчас здания завода ютятся на окраине города, соседствуя с высотками. Совсем недавно у ворот находились статуи бронзовых быков. На данный момент символы предприятия отправлены на реставрацию, и, возможно, на место уже не вернутся, а отправятся к новому жилому комплексу «Московский, 65» - там они стояли изначально.

Главная проходная бывшего Ленинградского мясокомбината.

Главная проходная бывшего Ленинградского мясокомбината.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Для того чтобы пройти к заводу, нужно перемещаться пингвиньим шагом по узкой и скользкой дороге, которая окружена синим забором. В советское время эта дорога была рассчитана только для перемещения заводского транспорта между корпусами. Сейчас жильцы окрестных домов часто сталкиваются с утренними пробками на этом участке. Есть сложности с заездом скорой и других спецслужб. Но расширять проезд пока не планируют.

Плакаты словно вчера из типографии.

Плакаты словно вчера из типографии.

Фото: Артем КИЛЬКИН

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ ВОССТАНОВИТЬ

С одной стороны дороги находятся цветастые яркие домики - это жилой комплекс с оптимистичным названием «Светлый мир.Жизнь», а с другой стороны словно параллельная реальность: опаленные стены, выбитые окна, строгие монументальные строения из красного кирпича, в которых остановилась жизнь.

Знаменитая мозаика мясокомбината.

Знаменитая мозаика мясокомбината.

Фото: Артем КИЛЬКИН

О былых масштабах производства ныне напоминают лишь несколько корпусов. С трудом верится, что когда-то это было одно из передовых предприятий мясной отрасли. Продукция завода распространялась за пределами Ленобласти. А сейчас часть построек сдано в аренду небольшим производствам, а часть находятся в полузаброшенном виде. И этот облик заметно контрастирует с яркими многоэтажками, жители которых не хотят наблюдать из окон удручающий вид.

На стенах - газеты того времени.

На стенах - газеты того времени.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако с этим мнением не согласны участники проекта «Ленинградский мясокомбинат». Артем и Всеволод уже несколько лет занимаются сбором и изучением архивных материалов о бывшем предприятии, ведут тематический блог и остаются неравнодушными к сохранению облика предприятия.

Антураж здесь относительно сохранился.

Антураж здесь относительно сохранился.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- На территории время от времени происходят пожары, виновниками которых, в основном, являются подростки, а еще два года назад рабочие по указанию собственника обрушили трубу теплоэлектроцентрали мясокомбината, которая являлась частью культурного наследия. Мы даже направляли жалобу в КГИОП за неправомерные действия. Собственник, впоследствии, был оштрафован на 50 тысяч рублей за незаконный демонтаж. Только основные корпуса и теплоэлектроцентраль признаны объектами культурного наследия. За состоянием построек никто не следит. Результат плачевный: прогнившие полы, рухнувшие потолочные перекрытия. Я считаю, что территория может быть отреставрирована, и сейчас она имеет больше архитектурных, живописных качеств, нежели чем те современные жилые комплексы, что окружают завод, - рассказывает Артем.

Сохранились даже лифты - здание многоэтажное и было максимально организовано для удобства рабочих.

Сохранились даже лифты - здание многоэтажное и было максимально организовано для удобства рабочих.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ЖИЗНЬ ЗА ЗАБОРОМ

Проходим за огороженную синим забором территорию. Среди громадных индустриальных построек замечаешь бывший корпус предубойного содержания скота. Строители и рабочие завода прозвали его на американский манер Лайфстагом. Там теплится жизнь. Помещения сданы в аренду, и можно увидеть, как слоняются туда-сюда выходцы из среднеазиатских республик, которые занимаются труднообъяснимым производством.

Вид со смотровой площадки.

Вид со смотровой площадки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Тут можно найти даже старые пропуска.

Тут можно найти даже старые пропуска.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Раньше комплекс сооружений представлял собой несколько корпусов, соединенных таким образом, чтобы технологический поток производства был неразрывным. Сейчас внутри пахнет сыростью, а с потолка свисают настоящие сталактиты. Под ногами встречаются лужи солидола и остатки битого стекла. Складывается ощущение, что бродишь в подземелье после апокалипсиса. Только свет, проникающий в помещение через огромные настенные дыры, напоминает о том, что ты находишься над землей.

В башне был дегустационный зал.

В башне был дегустационный зал.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Нарваться на останки животных проще простого.

Нарваться на останки животных проще простого.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В цехах запустение. Холодильно-колбасный корпус еще хранит остатки следы троллейных линий, по которым шло движение продукции. В убойно-разделочном заметно выделяется мозаика, на которой изображена охота. По предположению краеведов, автором каменного полотна могли быть студенты или художник мясокомбината.

Ленинградское производство славилось своей продукцией на всю страну.

Ленинградское производство славилось своей продукцией на всю страну.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Местные жители много лет ходят по этой дороге вдоль забора. Особенно неприятно идти тут ночью.

Местные жители много лет ходят по этой дороге вдоль забора. Особенно неприятно идти тут ночью.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Башня, где когда-то существовал дегустационный зал, тоже завалена мусором. Если подняться наверх, то можно найти смотровую площадку, откуда видно все корпуса и город. Глядишь с высоты 42 метров вниз и невольно представляешь, какая жизнь кипела тут в прошлом столетии. Здесь было все как для работы, так и для отдыха сотрудников завода: фонтан, парк, а в подвалах находились бильярды, сауны, а в здании административно-бытового комплекса были конференц-залы. Озелененную часть украшал яблоневый сад, который каждый год взращивал 2 тонны плодов и обеспечивал фруктами все учреждения мясокомбината: детские сады и школы.

На каждом этаже было свое производство: скотобойня, обработка мяса и даже зал дегустаций.

На каждом этаже было свое производство: скотобойня, обработка мяса и даже зал дегустаций.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заброшенную часть «Самсона» облюбовали представители кинематографа. В 2022 году здесь проходили съемки фильма «Лучшие в аду». В кинокартине рассказывается об участии ЧВК «Вагнер» в текущих событиях на Украине. В одном из помещений завода остались реквизиты: плакаты, стулья, гильзы, а также «окровавленный» манекен.

Участники проекта «Ленинградский мясокомбинат» несколько лет занимаются сбором и изучением архивных материалов о предприятии.

Участники проекта «Ленинградский мясокомбинат» несколько лет занимаются сбором и изучением архивных материалов о предприятии.

Фото: Артем КИЛЬКИН

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «САМСОНА»?

Еще в 2021 году в администрации Московского района сообщили, что на месте бывшего мясокомбината планируют построить три детских сада, поликлинику, две школы и спортивную площадку. Однако план и сроки проведения работ так и не были озвучены. На сайте КГИОП также не нашлось проектов по реновации завода.

Район контрастов.

Район контрастов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшей реконструкции территории сомневаются и участники проекта «Ленинградский мясокомбинат»:

- Нужно понимать, что реновация должна быть полностью согласована с КГИОП (а это огромная бюрократическая работа). К тому же, она будет стоить сотни миллионов рублей. Навряд ли, найдется собственник, который будет тратить большие деньги, а также кучу сил и времени на реализацию сомнительного для его прибыли проекта, - рассказывает Всеволод.

Настоящий взгляд в прошлое.

Настоящий взгляд в прошлое.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Для удобства бывших сотрудников между корпусами были вот такие переходы.

Для удобства бывших сотрудников между корпусами были вот такие переходы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте КГИОП отмечено, что мясокомбинат является выявленным объектом культурного наследия. На месте бывшего завода не планируется строительство. Под застройку уйдет только территория фармацевтической компании «Самсон-Мед», которая когда-то была частью промышленного предприятия. В данный момент компания осуществляет переезд на новую площадку в город Пушкин.

На бывшем предприятии царит мрачная атмосфера.

На бывшем предприятии царит мрачная атмосфера.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Советские атрибуты остались на месте.

Советские атрибуты остались на месте.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Такое соседство смущает жителей новостроек.

Такое соседство смущает жителей новостроек.

Фото: Артем КИЛЬКИН

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Территорию завода в начале 2000-х арендовали для игры в пейнтбол. Следы до сих пор остаются на стенах. А в 2012 году во время своего приезда в Петербург Мадонна приехала сюда для того чтобы снимать клип. Но у нее вроде бы так ничего и не получилось.

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